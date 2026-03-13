Schweizer sagen Nein zu Erhöhung von dem Rundfunk-Beitrag

Die Mensche in der Schweiz haben dagegen gestimmt, dass sie für den öffentlich-rechtllichen Rundfunk SRG weniger Geld bezahlen. (MANUEL GEISSER, imago images)

Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören Radio-Sender und Fernseh-Sender. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz heißt SRG.

Wie in Deutschland muss jeder Haushalt Geld für den Rundfunk zahlen. In der Schweiz sind das umgerechnet 370 Euro im Jahr. Eine Initiative wollte den Beitrag auf 220 Euro kürzen. Die Initiative war von der konservativen Partei SVP.

Gegner von der Initiative haben gesagt: Wenn der Rundfunk weniger Geld bekommt, bekommen wir nicht mehr so gut Informationen, auf die wir uns verlassen können.

Die Regierung von der Schweiz hat allerdings schon gesagt: Der Beitrag wird niedriger: Es sollen umgerechnet 330 Euro für einen Haushalt sein.

In Deutschland gehören ARD, ZDF und Deutschlandfunk zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch in Deutschland gibt es eine Diskussion über den Rundfunk-Beitrag. In Deutschland zahlt jeder Haushalt 220 Euro im Jahr. Einige finden: Das ist zu viel Geld.