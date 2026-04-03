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Psycho-Therapeuten sollen weniger Geld bekommen

Psycho-Therapeuten behandeln Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Das sind zum Beispiel Depressionen und Ängste, aber auch Sucht-Probleme und Ess-Störungen. Nun sollen die Therapeuten weniger Geld von den Kranken-Kassen bekommen.

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Eine Psycho-Therapeutin hört einer Patientin zu und macht sich Notizen.
Psycho-Therapeutinnen helfen zum Beispiel Menschen, die schwere Ängste haben. (picture alliance / Zoonar / TITOVA ILONA)
Die Kranken-Kassen sagen: Wir müssen sparen. Darum bekommen Psycho-Therapeuten ab April 4,5 Prozent weniger Geld. Wer also bisher zum Beispiel 5.000 Euro im Monat verdient, bekommt dann 225 Euro weniger.
Die Psycho-Therapeuten sagen: Das ist ungerecht. Denn unsere Ausbildung dauert lange. Sie ist schwer und kostet viel Geld. Trotzdem verdienen wir weniger als viele andere Ärzte.
Der Verband von den Psycho-Therapeuten sagt: Die Kürzung ist auch schlecht für Patienten und Patientinnen. Schon jetzt gibt es zu wenig Psycho-Therapeuten. Viele Menschen müssen deshalb lange auf eine Therapie warten.
Das Problem könnte jetzt noch größer werden. Denn viele Psycho-Therapeuten werden mehr Privat-Patienten behandeln. Dann bekommen sie mehr Geld. Andere Patienten müssen dann noch länger auf Termine warten.
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Wörter-Buch

  • Kranken-Kassen

    Eine Kranken-Kasse ist eine Versicherung. Sie bezahlt die Behandlungen bei den Ärzten und in den Krankenhäusern. In Deutschland sind fast alle Menschen Mitglieder bei einer Kranken-Kasse. Sie zahlen ihr jeden Monat einen Beitrag. Mit den Beiträgen bezahlt die Kranken-Kasse dann die Behandlungen von den Mitgliedern.

  • Therapie

    Eine Therapie ist eine medizinische Behandlung. Es gibt verschiedene Arten von Therapie. Zum Beispiel eine Psycho-Therapie. Die ist für Menschen mit geistigen Problemen. Zum Beispiel mit Depressionen. Bei der Psycho-Therapie sprechen die Menschen mit einem Arzt oder einer Ärztin über ihre Ängste und Gefühle. Es gibt aber auch Therapien für Menschen mit körperlichen Problemen.

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