Psycho-Therapeuten sollen weniger Geld bekommen

Psycho-Therapeutinnen helfen zum Beispiel Menschen, die schwere Ängste haben. (picture alliance / Zoonar / TITOVA ILONA)

Die Kranken-Kassen sagen: Wir müssen sparen. Darum bekommen Psycho-Therapeuten ab April 4,5 Prozent weniger Geld. Wer also bisher zum Beispiel 5.000 Euro im Monat verdient, bekommt dann 225 Euro weniger.

Die Psycho-Therapeuten sagen: Das ist ungerecht. Denn unsere Ausbildung dauert lange. Sie ist schwer und kostet viel Geld. Trotzdem verdienen wir weniger als viele andere Ärzte.

Der Verband von den Psycho-Therapeuten sagt: Die Kürzung ist auch schlecht für Patienten und Patientinnen. Schon jetzt gibt es zu wenig Psycho-Therapeuten. Viele Menschen müssen deshalb lange auf eine Therapie warten.

Das Problem könnte jetzt noch größer werden. Denn viele Psycho-Therapeuten werden mehr Privat-Patienten behandeln. Dann bekommen sie mehr Geld. Andere Patienten müssen dann noch länger auf Termine warten.