Tankstellen dürfen Sprit-Preise nur noch einmal am Tag erhöhen

Nur noch einmal am Tag dürfen Tankstellen die Sprit-Preise erhöhen. (IMAGO / Rene Traut)

Die Bundes-Regierung will mit den Regeln erreichen: Die Preise an Tank-Stellen sollen sich nicht mehr so oft ändern. Bis jetzt haben Tank-Stellen ihre Preise sehr oft geändert – ungefähr 20 Mal am Tag. Auto-Fahrer sollen die Preise besser vergleichen können.

Seit Mittwoch sind die Sprit-Preise aber nochmal höher. Direkt um 12 Uhr sind die Preise um mehrere Cent pro Liter gestiegen. Und die Preise sind nur wenig gesunken. Der Preis für Diesel war zwischendurch so hoch wie noch nie.

Benzin und Diesel sind vor allem wegen dem Krieg der Länder USA und Israel gegen das Land Iran so teuer geworden. Der Iran hat die Straße von Hormus gesperrt. Das ist eine enge Stelle im Meer, durch die sonst die Öl-Tanker fahren. Aus Öl werden Benzin und Diesel gemacht. Wenn weniger Öl transportiert wird, steigen die Preise.

Wichtige Fachleute sagen: Die deutsche Wirtschaft wächst deswegen dieses Jahr wohl nur halb so schnell, wie wir in einer Prognose vor dem Krieg gesagt haben. Und auch andere Preise in Deutschland werden steigen. Zum Beispiel für Lebensmittel. Das nennt man Inflation.