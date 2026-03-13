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Viele Medaillen für Deutsche bei den Paralympics

In Italien sind 2 Wochen Paralympische Winter-Spiele. Das sind die wichtigsten Wettkämpfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Deutsche Sportler und Sportlerinnen haben viele Medaillen gewonnen.

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Leonie Walter und ihr Begleiter beim Ski-Lang-Lauf
Leonie Walter und ihr Begleiter Christan Krasman. Er sagt ihr, wo die Strecke lang läuft. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)
Die Monoski-Fahrerin Anna-Lena Forster hat 2 Mal Gold gewonnen. Sie war bei der Abfahrt am schnellsten. Mono-Ski ist ein Sitz auf einem einzelnen Ski. Die Fahrer und Fahrerinnen lenken auch mit Kufen an ihren Stöcken.
Leonie Walter hat 2 Medaillen gewonnen. Sie hat erst im Biathlon Bronze gewonnen. Dann hat sie im Ski-Langlauf Silber gewonnen.
Leonie Walter ist seh-behindert. In den Rennen wird sie von einem Betreuer begleitet. Er sagt ihr, wo die Strecke lang geht.
In einem Rennen hat der Betreuer einen Fehler gemacht. Er hat die Ski-Technik gewechselt. Das war gegen die Regeln. Deshalb wurde Leonie Walter disqualifiziert. Sonst hätte sie sogar 3 Medaillen gewonnen.

Wörter-Buch

  • Paralympische Spiele

    Die Paralympischen Spiele sind der größte Wett-Kampf für Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung. Dazu treffen sich die besten Sportler aus aller Welt. Die Paralympischen Spiele finden immer kurz nach den Olympischen Spielen statt.

  • Biathlon

    Biathlon ist eine Winter-Sport-Art. Die Sportlerinnen und Sportler machen Ski-Lang-Lauf. Und sie haben Gewehre dabei. An einem bestimmten Platz müssen sie auf Ziel-Scheiben schießen. Es gibt mehrere Runden. Wer beim Schießen nicht trifft, muss eine Straf-Runde laufen.

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