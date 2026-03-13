Viele Medaillen für Deutsche bei den Paralympics

Leonie Walter und ihr Begleiter Christan Krasman. Er sagt ihr, wo die Strecke lang läuft. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)

Die Monoski-Fahrerin Anna-Lena Forster hat 2 Mal Gold gewonnen. Sie war bei der Abfahrt am schnellsten. Mono-Ski ist ein Sitz auf einem einzelnen Ski. Die Fahrer und Fahrerinnen lenken auch mit Kufen an ihren Stöcken.

Leonie Walter hat 2 Medaillen gewonnen. Sie hat erst im Biathlon Bronze gewonnen. Dann hat sie im Ski-Langlauf Silber gewonnen.

Leonie Walter ist seh-behindert. In den Rennen wird sie von einem Betreuer begleitet. Er sagt ihr, wo die Strecke lang geht.

In einem Rennen hat der Betreuer einen Fehler gemacht. Er hat die Ski-Technik gewechselt. Das war gegen die Regeln. Deshalb wurde Leonie Walter disqualifiziert. Sonst hätte sie sogar 3 Medaillen gewonnen.