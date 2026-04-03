Nachrichten in
Einfacher Sprache


"No Kings": Viele Menschen demonstrieren in den USA gegen Präsident Trump

In dem Land USA haben wieder viele Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Die Demonstranten werfen Trump vor, dass er wie ein König regiert.

Audio herunterladen
Demonstranten stehen mit Schildern in Washington
In den USA haben viele Menschen gegen Präsident Trump demonstriert. (AFP / KEN CEDENO)
Das Motto von den Demonstrationen war: "No Kings". Das ist Englisch und bedeutet: Keine Könige. Die Demonstranten wollen damit sagen: Niemand darf regieren wie früher die Könige. Denn die USA sind eine Demokratie. Das bedeutet: Das Volk hat die Macht.
Die Organisatoren von den Demonstrationen sagen: In allen 50 Bundes-Staaten haben Menschen demonstriert. Es gab 3.300 Aktionen in großen Städten und in kleinen Orten. 8 Millionen Menschen haben an den Demonstrationen teilgenommen.
Die Menschen haben auch gegen die Einwanderungs-Behörde ICE protestiert und gegen den Iran-Krieg. In den Städten Los Angeles und Dalles gab es Ausschreitungen. Die Polizei hat mehrere Menschen festgenommen.
Die US-Regierung sagt: Es sind nur kleine Proteste. Bei früheren "No Kings"-Protesten hat Trump gesagt: Die Demonstranten sind alle links-extrem. Das stimmt aber nicht. Immer mehr Menschen finden Trumps Politik schlecht. Es ist schon die 3. "No Kings"-Demonstration.
Experten sagen: Trump verliert auch die Unterstützung in seiner Republikanischen Partei. Im November gibt es wichtige Wahlen in den USA. Da könnte es schwierig werden für die Republikanische Partei.
Auch in Deutschland gab es Proteste gegen die US-Regierung, unter anderem in Berlin und in München. Proteste gegen Trump gab es auch in anderen europäischen Städten zum Beispiel in Amsterdam, Madrid und Rom.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Washington

    Washington ist die Haupt-Stadt von dem Land USA.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Parteien in den USA

    In den USA gibt es 2 große Parteien. Eine davon ist die Demokratische Partei. Sie wurde im Jahr 1828 gegründet. Ihre Vor-Gänger-Partei war schon 1792 gegründet worden. Das Wappen-Tier der Demokratischen Partei ist der Esel, die Partei-Farbe ist blau. Die Republikanische Partei gibt es seit dem Jahr 1854. Ihr Wappen-Tier ist der Elefant. Die Partei-Farbe ist rot.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Demokratie

    Demokratie bedeutet: Herrschaft des Volkes. Wenn ein Land eine Demokratie ist, dann dürfen die Menschen frei wählen, wer das Land regieren soll. In der Demokratie entscheidet die Mehrheit: Wer die meisten Stimmen bekommt, darf regieren. Die Regierung muss aber auch die Rechte der Minderheit achten. Auch die Parteien mit weniger Stimmen dürfen mitreden und manchmal mitentscheiden. In einer echten Demokratie gibt es außerdem freie Medien, damit sich die Menschen gut informieren können.

  • links-extrem

    Links-Extreme finden, dass die Reichen zu viel zu sagen haben. Sie wollen den ganzen Staat verändern. Manche Links-extreme wollen auch die Demokratie abschaffen. Manche Links-extreme sind gewalt-tätig. Sie greifen zum Beispiel Polizisten an oder Neo-Nazis.

zum Wörter-Buch