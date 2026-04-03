"No Kings": Viele Menschen demonstrieren in den USA gegen Präsident Trump

In den USA haben viele Menschen gegen Präsident Trump demonstriert. (AFP / KEN CEDENO)

Das Motto von den Demonstrationen war: "No Kings". Das ist Englisch und bedeutet: Keine Könige. Die Demonstranten wollen damit sagen: Niemand darf regieren wie früher die Könige. Denn die USA sind eine Demokratie. Das bedeutet: Das Volk hat die Macht.

Die Organisatoren von den Demonstrationen sagen: In allen 50 Bundes-Staaten haben Menschen demonstriert. Es gab 3.300 Aktionen in großen Städten und in kleinen Orten. 8 Millionen Menschen haben an den Demonstrationen teilgenommen.

Die Menschen haben auch gegen die Einwanderungs-Behörde ICE protestiert und gegen den Iran-Krieg. In den Städten Los Angeles und Dalles gab es Ausschreitungen. Die Polizei hat mehrere Menschen festgenommen.

Die US-Regierung sagt: Es sind nur kleine Proteste. Bei früheren "No Kings"-Protesten hat Trump gesagt: Die Demonstranten sind alle links-extrem. Das stimmt aber nicht. Immer mehr Menschen finden Trumps Politik schlecht. Es ist schon die 3. "No Kings"-Demonstration.

Experten sagen: Trump verliert auch die Unterstützung in seiner Republikanischen Partei. Im November gibt es wichtige Wahlen in den USA. Da könnte es schwierig werden für die Republikanische Partei.

Auch in Deutschland gab es Proteste gegen die US-Regierung, unter anderem in Berlin und in München. Proteste gegen Trump gab es auch in anderen europäischen Städten zum Beispiel in Amsterdam, Madrid und Rom.