Der Mond (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Die Regierung von den USA will wieder Menschen zum Mond schicken. Und sie will auch Menschen zum Planeten Mars schicken. Deswegen macht die NASA viele Pläne für Raum-Fahrt-Missionen. Aber auch andere Länder haben solche Pläne. Vor allem China. Deswegen will die NASA jetzt schneller zum Mond. Das letzte Mal waren vor mehr als 50 Jahren Menschen auf dem Mond.

Zu den neuen Plänen der NASA gehört eine feste Station auf dem Mond. Dafür wollen die USA in den nächsten Jahren viel Geld ausgeben. In der Mond-Station sollen irgendwann die ganze Zeit Menschen leben können.

Die NASA hat andere Pläne dafür geändert. Zum Beispiel soll es erstmal keine Raum-Station geben, die um den Mond fliegt.