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NASA will feste Station auf dem Mond bauen

Die NASA ist die Raum-Fahrt-Behörde von dem Land USA. Die NASA will eine feste Station auf dem Mond bauen. Dort sollen in ein paar Jahren Menschen leben können. Dafür wurden die alten Pläne geändert.

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Der Mond von der Erde aus fotografiert
Der Mond (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
Die Regierung von den USA will wieder Menschen zum Mond schicken. Und sie will auch Menschen zum Planeten Mars schicken. Deswegen macht die NASA viele Pläne für Raum-Fahrt-Missionen. Aber auch andere Länder haben solche Pläne. Vor allem China. Deswegen will die NASA jetzt schneller zum Mond. Das letzte Mal waren vor mehr als 50 Jahren Menschen auf dem Mond.
Zu den neuen Plänen der NASA gehört eine feste Station auf dem Mond. Dafür wollen die USA in den nächsten Jahren viel Geld ausgeben. In der Mond-Station sollen irgendwann die ganze Zeit Menschen leben können.
Die NASA hat andere Pläne dafür geändert. Zum Beispiel soll es erstmal keine Raum-Station geben, die um den Mond fliegt.
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  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • NASA

    Die NASA ist die Welt-Raum-Behörde von dem Land USA. Bei der NASA arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie erforschen den Welt-Raum.

  • Mars

    Der Mars ist ein Planet. Er ist manchmal als rötlicher Punkt am Himmel zu sehen. Deshalb wird der Mars auch der "Rote Planet" genannt.

  • Welt-Raum

    Der Welt-Raum ist riesig groß. Im Welt-Raum sind alle Sterne und alle Planeten. Auch die Erde, die Sonne und der Mond sind im Welt-Raum. Wie es dort genau aussieht, weiß man nicht. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen den Welt-Raum. Sie schicken zum Beispiel Roboter dorthin. Die Roboter machen Experimente. Außerdem fliegen Astronauten und Astronautinnen in den Welt-Raum. Auch die Astronauten machen Experimente.

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