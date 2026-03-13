Meteorit kracht in ein Haus in der Stadt Koblenz

Ein Meteorit ist ein Stück Stein aus dem Welt-All. (picture alliance / dpa / Thomas Frey)

Viele Menschen haben am 8. März einen Feuer-Ball am Himmel gesehen. Das war der Meteorit. Er war etwa 6 Sekunden lang zu sehen. Manche Menschen haben Videos davon gemacht. Viele haben die Polizei angerufen. Den Meteoriten konnte man in mehreren Bundes-Ländern sehen.

Der Meteorit ist in ein Dach von einem Haus in der Stadt Koblenz gekracht. Er hat ein Loch in das Dach geschlagen. Die Bewohner waren zu Hause. Der Meteorit hat sie aber nicht verletzt.

Ein Welt-Raum-Forscher sagt: Es passiert sehr selten, dass Meteoriten über Deutschland abstürzen. In 10 Jahren passiert das vielleicht 1 bis 2 Mal. Die meisten Meteoriten fallen in die Ozeane.