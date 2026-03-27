Viele Menschen hören die Deutschland-Funk-Sender

Das Gebäude vom Deutschland-Funk in Köln - hier wird das Programm gemacht. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Regelmäßig wird untersucht, wie viele Menschen die Radio-Sender hören. Das heißt Media-Analyse. In der neuen Media-Analyse steht: Mehr als 2,5 Millionen Menschen hören jeden Tag den Sender Deutschland-Funk. Er ist einer der meist-gehörten Radio-Sender in Deutschland. Mehr als 530.000 Menschen hören Deutschland-Funk Kultur. Und mehr als 220.000 Menschen hören Deutschland-Funk Nova. Noch nie war das Ergebnis von Deutschland-Funk Nova so gut.

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