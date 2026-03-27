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Einfacher Sprache


Viele Menschen hören die Deutschland-Funk-Sender

In Deutschland hören viele Menschen die Radio-Sender von dem Deutschland-Radio. Die Sender heißen Deutschland-Funk, Deutschland-Funk Kultur und Deutschland-Funk Nova. Auch "nachrichtenleicht" ist Teil von Deutschland-Radio.

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Das Gebäude vom Deutschland-Funk in Köln
Das Gebäude vom Deutschland-Funk in Köln - hier wird das Programm gemacht. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)
Regelmäßig wird untersucht, wie viele Menschen die Radio-Sender hören. Das heißt Media-Analyse. In der neuen Media-Analyse steht: Mehr als 2,5 Millionen Menschen hören jeden Tag den Sender Deutschland-Funk. Er ist einer der meist-gehörten Radio-Sender in Deutschland. Mehr als 530.000 Menschen hören Deutschland-Funk Kultur. Und mehr als 220.000 Menschen hören Deutschland-Funk Nova. Noch nie war das Ergebnis von Deutschland-Funk Nova so gut.
Nachrichtenleicht ist ein eigenes Format. Nachrichtenleicht gibt es im Internet auf der Seite www.nachrichtenleicht.de. Es gibt Podcasts. Und es gibt eigene Kanäle auf Instagram und Whatsapp. Da gibt es jeden Tag neue Nachrichten in Einfacher Sprache.
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Wörter-Buch

  • DLF

    DLF ist die kurze Form für Deutschland-Funk. Das ist der Radio-Sender, der die Internet-Seite Nachrichtenleicht.de macht.

  • Deutschland-Radio

    Zum Deutschland-Radio gehören 3 Radio-Sender: Deutschland-Funk, Deutschland-Funk Kultur und Deutschland-Funk Nova. Es sind öffentlich-rechtliche Sender. Das heißt: Sie bekommen ihr Geld aus dem Rundfunk-Beitrag. Und sie haben einen öffentlichen Auftrag: Sie sollen die Menschen über alles Wichtige gut informieren. Die Sender vom Deutschland-Radio kann man in ganz Deutschland hören. Sie senden keine Werbung.

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