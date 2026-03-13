Die Grünen gewinnen die Wahl in Baden-Württemberg

Cem Özdemir von den Grünen wird wahrscheinlich neuer Minister-Präsident. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Die Grünen waren bei der Wahl nur ganz knapp vor der CDU. Im Landtag haben beide Parteien jetzt gleich viele Abgeordnete.

Einige CDU-Politiker finden: Wir sollten aufteilen, wer Minister-Präsident ist. Bis zur nächsten Wahl soll der Minister-Präsident 2,5 Jahre von der CDU und 2,5 Jahre von den Grünen kommen.

Der Kandidat von der CDU war Manuel Hagel. Der Kandidat von den Grünen war Cem Özdemir. Cem Özdemir hat schon gesagt: Die Idee von der CDU ist Quatsch. Meine Partei hat die meisten Stimmen bekommen. Ich werde alleine Minister-Präsident.

Bislang haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg zusammen regiert. Der Minister-Präsident war Winfried Kretschmann. Er ist auch von den Grünen. Kretschmann war 15 Jahre lang Minister-Präsident. Er war bisher der einzige Minister-Präsident von den Grünen in ganz Deutschland.

Die AfD hat bei der Wahl viele neue Stimmen bekommen. Das Ergebnis von der AfD ist fast doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl.

Die Partei SPD war bei der Wahl auf Platz 4. Die Linke und die FDP kommen nicht in den Landtag. Dafür braucht eine Partei mindestens 5 Prozent der Stimmen.