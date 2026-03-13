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Die Grünen gewinnen die Wahl in Baden-Württemberg

In dem Bundes-Land Baden-Württemberg haben die Menschen einen neuen Landtag gewählt. Die Grünen haben die Wahl gewonnen. Auf Platz 2 liegt die Partei CDU. Auf Platz 3 liegt die AfD.

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Ein Mann mit Anzug und Krawatte und Brille steht auf einer Bühne. Er hebt die Hand und lächelt. Um ihm herum applaudieren Menschen.
Cem Özdemir von den Grünen wird wahrscheinlich neuer Minister-Präsident. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)
Die Grünen waren bei der Wahl nur ganz knapp vor der CDU. Im Landtag haben beide Parteien jetzt gleich viele Abgeordnete.
Einige CDU-Politiker finden: Wir sollten aufteilen, wer Minister-Präsident ist. Bis zur nächsten Wahl soll der Minister-Präsident 2,5 Jahre von der CDU und 2,5 Jahre von den Grünen kommen.
Der Kandidat von der CDU war Manuel Hagel. Der Kandidat von den Grünen war Cem Özdemir. Cem Özdemir hat schon gesagt: Die Idee von der CDU ist Quatsch. Meine Partei hat die meisten Stimmen bekommen. Ich werde alleine Minister-Präsident.
Bislang haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg zusammen regiert. Der Minister-Präsident war Winfried Kretschmann. Er ist auch von den Grünen. Kretschmann war 15 Jahre lang Minister-Präsident. Er war bisher der einzige Minister-Präsident von den Grünen in ganz Deutschland.
Die AfD hat bei der Wahl viele neue Stimmen bekommen. Das Ergebnis von der AfD ist fast doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl.
Die Partei SPD war bei der Wahl auf Platz 4. Die Linke und die FDP kommen nicht in den Landtag. Dafür braucht eine Partei mindestens 5 Prozent der Stimmen.

Wörter-Buch

  • Landtag

    Landtag nennt man das Parlament in einem Bundesland. Im Landtag sitzen Politiker der verschiedenen Parteien. Sie treffen Entscheidungen für die Menschen in ihrem Bundesland. Die Politiker werden bei der Landtags-Wahl gewählt.

  • Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin

    Ein Minister-Präsident oder eine Minister-Präsidentin ist der Chef oder die Chefin von einer Regierung. Er oder sie wird von den Abgeordneten im Parlament gewählt. In Deutschland sagt man "Minister-Präsident" zu dem Chef von einem Bundes-Land. Er wird von den Abgeordneten im Landtag gewählt. Der Minister-Präsident bestimmt zusammen mit der Regierung über die Politik in seinem Bundes-Land. Manchmal wird der Minister-Präsident auch "Landes-Vater" genannt, oder eine Minister-Präsidentin "Landes-Mutter".

  • Partei

    Eine Partei ist eine Gruppe von Menschen, die eine ähnliche politische Meinung haben. Parteien nehmen an Wahlen teil, um Einfluss in der Politik zu haben. Dafür braucht eine Partei viele Stimmen von den Bürgern.

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