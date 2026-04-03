Viele Kultur-Stätten durch Krieg im Nahen Osten in Gefahr

Ein alter Römer-Tempel im Libanon steht unter besonderem Schutz. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Die UNESCO hat dafür eine Liste gemacht. Auf der Liste stehen 39 Kultur-Stätten, zum Beispiel alte Tempel aus der Römer-Zeit. Die Kultur-Stätten dürfen nicht angegriffen oder militärisch genutzt werden. Wenn das doch passiert, kann das ein Verbrechen nach dem Völker-Recht sein. Die UNESCO hofft: So könnten die Kultur-Stätten mehr geschützt werden. Denn: Kultur-Stätten stehen zum Beispiel für Geschichte. Werden sie zerstört, können sie nicht mehr gerettet werden.

Das Land Israel greift immer wieder Orte in Libanon an. Israel sagt: Das sind Stellungen von der Hisbollah-Miliz. Die Hisbollah ist mit dem Iran verbündet und greift Israel immer wieder mit Raketen an. Israel führt auch Krieg gegen den Iran. Dort sind auch schon Kultur-Stätten durch Luft-Angriffe beschädigt worden.

Auch Kultur-Stätten in Israel sind in Gefahr. In Jerusalem ist bei Luft-Angriffen ein Trümmer-Teil in der Alt-Stadt eingeschlagen. Das war nicht weit weg von der Klage-Mauer, der Al-Aksa-Moschee und der Grabes-Kirche. Das sind wichtige Kultur-Stätten für die Religionen Judentum, Islam und Christentum.