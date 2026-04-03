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Viele Kultur-Stätten durch Krieg im Nahen Osten in Gefahr

Durch den Krieg im Nahen Osten gibt es viele Angriffe auch in der Nähe von alten Kultur-Stätten. Zum Beispiel in dem Land Libanon. Die UNO-Organisation UNESCO will die Kultur-Stätten im Libanon mehr schützen.

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Blick auf den Bacchus-Tempel in Baalbek im Libanon.
Ein alter Römer-Tempel im Libanon steht unter besonderem Schutz. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)
Die UNESCO hat dafür eine Liste gemacht. Auf der Liste stehen 39 Kultur-Stätten, zum Beispiel alte Tempel aus der Römer-Zeit. Die Kultur-Stätten dürfen nicht angegriffen oder militärisch genutzt werden. Wenn das doch passiert, kann das ein Verbrechen nach dem Völker-Recht sein. Die UNESCO hofft: So könnten die Kultur-Stätten mehr geschützt werden. Denn: Kultur-Stätten stehen zum Beispiel für Geschichte. Werden sie zerstört, können sie nicht mehr gerettet werden.
Das Land Israel greift immer wieder Orte in Libanon an. Israel sagt: Das sind Stellungen von der Hisbollah-Miliz. Die Hisbollah ist mit dem Iran verbündet und greift Israel immer wieder mit Raketen an. Israel führt auch Krieg gegen den Iran. Dort sind auch schon Kultur-Stätten durch Luft-Angriffe beschädigt worden.
Auch Kultur-Stätten in Israel sind in Gefahr. In Jerusalem ist bei Luft-Angriffen ein Trümmer-Teil in der Alt-Stadt eingeschlagen. Das war nicht weit weg von der Klage-Mauer, der Al-Aksa-Moschee und der Grabes-Kirche. Das sind wichtige Kultur-Stätten für die Religionen Judentum, Islam und Christentum.
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Wörter-Buch

  • Libanon

    Der Libanon ist ein kleines Land am Mittel-Meer. Die Menschen sprechen dort Arabisch und Französisch. Die Haupt-Stadt heißt Beirut. Der Libanon ist ein Nachbar-Land von Israel und von Syrien.

  • UNESCO

    Die UNESCO ist die Kultur-Abteilung der UNO. Die UNO ist eine große Gemeinschaft von Ländern. Fast alle Länder der Welt sind Mitglied in der UNO. Die UNESCO hat ihre Zentrale in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Die UNESCO kümmert sich außer um Kultur auch noch um Forschung und Bildung.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Hisbollah

    Die Hisbollah ist eine islamistische Organisation. Sie kommt aus dem Land Libanon. Die Hisbollah hat auch Abgeordnete im Parlament von Libanon. Die USA und Israel sagen: Die Hisbollah ist eine Terror-Organisation. Sie organisiert Anschläge zum Beispiel auf Israel. Die Hisbollah bekommt viel Geld aus dem Land Iran. Mit dem Geld bezahlt die Organisation auch Kranken-Häuser und Schulen.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

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