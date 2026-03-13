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Mehr Schutz für Kranken-Häuser und Kraft-Werke

In Deutschland sollen besonders wichtige Einrichtungen besser geschützt werden. Man sagt dazu auch: kritische Infrastruktur. Dabei geht es zum Beispiel um Kranken-Häuser, Strom-Netze, Verkehrs-Unternehmen und die Wasser-Versorgung.

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Das Foto zeigt ein Kohle-Kraft-Werk. Aus den Schornsteinen kommt weißer Dampf.
Auch Kraft-Werke sollen besser vor Angriffen geschützt werden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
In den letzten Jahren hat es immer wieder Anschläge von Kriminellen auf solche Einrichtungen gegeben, zum Beispiel auf wichtige Bahn-Strecken und Strom-Leitungen. Auch Kriminelle aus dem Ausland greifen an, zum Beispiel aus Russland.
Für all diese Gefahren gibt es jetzt ein neues Gesetz. Erst hat der Bundestag das Gesetz beschlossen. Und jetzt hat der Bundesrat zugestimmt. Im Bundesrat sitzen wichtige Politikerinnen und Politiker aus den Bundes-Ländern.
Die neuen Regeln schreiben vor, dass Firmen und Behörden mehr für ihre Sicherheit tun müssen. Sie müssen zum Beispiel Zäune bauen. Und sie müssen genau kontrollieren, wer in ihre Gebäude hineingeht. Das Ziel ist: Alle wichtigen Einrichtungen sollen die Bevölkerung auch in Krisen-Zeiten sicher versorgen.

Wörter-Buch

  • Anschlag

    Ein Anschlag ist ein gewalt-tätiger Angriff. Es gibt zum Beispiel Bomben-Anschläge und Brand-Anschläge. Brand-Anschlag bedeutet, dass man mit Absicht etwas anzündet, zum Beispiel ein Haus.

  • Bundesrat

    Der Bundesrat ist der 2. Teil des deutschen Parlaments. Der 1. Teil ist der Bundestag. Im Bundesrat sitzen Politiker aus allen Bundes-Ländern. Der Bundesrat wird deshalb auch "Länder-Kammer" genannt. Wenn der Bundestag ein Gesetz machen will, muss er oft auch den Bundesrat fragen.

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