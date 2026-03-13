Mehr Schutz für Kranken-Häuser und Kraft-Werke

Auch Kraft-Werke sollen besser vor Angriffen geschützt werden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

In den letzten Jahren hat es immer wieder Anschläge von Kriminellen auf solche Einrichtungen gegeben, zum Beispiel auf wichtige Bahn-Strecken und Strom-Leitungen. Auch Kriminelle aus dem Ausland greifen an, zum Beispiel aus Russland.

Für all diese Gefahren gibt es jetzt ein neues Gesetz. Erst hat der Bundestag das Gesetz beschlossen. Und jetzt hat der Bundesrat zugestimmt. Im Bundesrat sitzen wichtige Politikerinnen und Politiker aus den Bundes-Ländern.

Die neuen Regeln schreiben vor, dass Firmen und Behörden mehr für ihre Sicherheit tun müssen. Sie müssen zum Beispiel Zäune bauen. Und sie müssen genau kontrollieren, wer in ihre Gebäude hineingeht. Das Ziel ist: Alle wichtigen Einrichtungen sollen die Bevölkerung auch in Krisen-Zeiten sicher versorgen.