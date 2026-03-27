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Bundes-Regierung will mehr Geld für Wind-Räder und Lade-Säulen ausgeben

Die Bundes-Regierung will mehr Geld für neue Wind-Räder und Lade-Säulen für Elektro-Autos geben. Das steht in dem neuen Programm für den Klima-Schutz. Der Bundes-Kanzler und die Minister haben das Programm beschlossen.

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Ein Windrad hinter einem Sonnenblumenfeld
In Deutschland soll es mehr Wind-Räder geben. (picture alliance / blickwinkel / Norbert Neetz)
In dem Programm steht zum Beispiel: Es sollen mehr Wind-Räder gebaut werden. Wind-Räder machen Strom aus Wind. Das ist klima-freundlich. Und die Bundes-Regierung will mehr Geld an Menschen oder Firmen geben, die Lade-Säulen für Elektro-Autos bauen. Dadurch soll es für die Menschen in Deutschland einfacher werden, ihre Elektro-Autos zu laden.
Die Bundes-Regierung macht das neue Programm nicht ganz freiwillig. Richter haben nämlich entschieden: Die Bundes-Regierung tut zu wenig für den Klima-Schutz. Es muss also neue Pläne geben, um die Klima-Ziele zu schaffen. Die Klima-Ziele stehen in Gesetzen. Sie müssen also erreicht werden. Das größte Klima-Ziel ist: Deutschland soll weniger CO2 ausstoßen. Das ist ein Treibhaus-Gas. Treibhaus-Gase erwärmen die Erde.
Klima-Schützer sagen: Auch die neuen Pläne der Bundes-Regierung reichen nicht aus. Es braucht noch viel mehr Maßnahmen für den Klima-Schutz.
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Wörter-Buch

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Klima-Schutz

    Der Klima-Schutz soll verhindern, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Ein wichtiges Mittel im Klima-Schutz ist, weniger Abgase zu produzieren. Die Abgase entstehen zum Beispiel beim Auto-Fahren, aber auch beim Heizen und in Kraft-Werken. Abgase schaden dem Klima. Deshalb bedeutet Klima-Schutz zum Beispiel: Weniger Auto fahren, weniger Flugzeug fliegen, weniger Heizung und Strom verbrauchen.

  • CO2

    CO2 nennt man auch Kohlen-Dioxid. Es ist ein Gas. Es kommt in der Luft vor. Kohlen-Dioxid entsteht, wenn man etwas verbrennt. Es entsteht zum Beispiel, wenn Holz oder Heizöl brennen. Auch Autos stoßen Kohlen-Dioxid aus. Das liegt daran, dass im Motor Benzin oder Diesel-Kraft-Stoff verbrannt werden. Kohlen-Dioxid kann sehr gefährlich sein. Es ist nämlich ein so genanntes Treibhaus-Gas. Das bedeutet, dass es zur Erd-Erwärmung beiträgt. Also dazu, dass die Temperaturen auf unserer Erde steigen. Das nennt man Klima-Wandel.

  • Erd-Erwärmung

    Erd-Erwärmung heißt, dass es auf der Welt immer wärmer wird. Das passiert, weil immer mehr CO2-Gas in die Luft kommt. Man nennt das Gas auch Kohlen-Dioxid. Es entsteht, wenn man etwas verbrennt - zum Beispiel Benzin. Auch Autos stoßen CO2 aus. Durch CO2 steigen die Temperaturen auf unserer Erde. Das nennt man Klima-Wandel. Das istz gefährlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

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