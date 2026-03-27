In Deutschland soll es mehr Wind-Räder geben. (picture alliance / blickwinkel / Norbert Neetz)

In dem Programm steht zum Beispiel: Es sollen mehr Wind-Räder gebaut werden. Wind-Räder machen Strom aus Wind. Das ist klima-freundlich. Und die Bundes-Regierung will mehr Geld an Menschen oder Firmen geben, die Lade-Säulen für Elektro-Autos bauen. Dadurch soll es für die Menschen in Deutschland einfacher werden, ihre Elektro-Autos zu laden.

Die Bundes-Regierung macht das neue Programm nicht ganz freiwillig. Richter haben nämlich entschieden: Die Bundes-Regierung tut zu wenig für den Klima-Schutz. Es muss also neue Pläne geben, um die Klima-Ziele zu schaffen. Die Klima-Ziele stehen in Gesetzen. Sie müssen also erreicht werden. Das größte Klima-Ziel ist: Deutschland soll weniger CO2 ausstoßen. Das ist ein Treibhaus-Gas. Treibhaus-Gase erwärmen die Erde.

Klima-Schützer sagen: Auch die neuen Pläne der Bundes-Regierung reichen nicht aus. Es braucht noch viel mehr Maßnahmen für den Klima-Schutz.