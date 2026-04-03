FIFA-Chef Infantino: Iran macht bei Fußball-WM mit

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagt: Der Iran macht bei der Fußball–WM mit. (picture alliance / empics / Nick Potts)

Der Welt-Fußball-Verband heißt FIFA. Der FIFA-Chef heißt Gianni Infantino. Er sagt: Die Lage ist zwar kompliziert. Aber ich habe mit der iranischen Mannschaft gesprochen. Und ich freue mich darauf, dass die Mannschaft dabei ist.

Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er hatte vorher gesagt: Vielleicht sollte das iranische Team besser nicht zur WM kommen. Vielleicht sind die Spieler in den USA nicht sicher genug.

Dazu muss man wissen: Die ersten 3 Spiele des Iran bei der WM sind alle in den USA. Die Spieler wohnen dort auch. Der iranische Fußball-Verband hat auf Präsident Trump reagiert. Der Verband sagt: Wir sprechen mit Mexiko. Vielleicht können wir die 3 Spiele auch in Mexiko machen. FIFA-Chef Infantino sagt aber: So etwas planen wir nicht.