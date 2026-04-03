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FIFA-Chef Infantino: Iran macht bei Fußball-WM mit

Im Sommer ist die Fußball-Welt-Meisterschaft in den Ländern USA, Mexiko und Kanada. Viele fragen sich: Macht das Land Iran mit? Denn dort ist gerade Krieg. Die USA und Israel haben den Iran angegriffen. Der Chef von dem Welt-Fußball-Verband sagt: Der Iran soll trotzdem bei der WM mitmachen.

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Das Foto zeigt FIFA-Chef Infantino.
FIFA-Präsident Gianni Infantino sagt: Der Iran macht bei der Fußball–WM mit. (picture alliance / empics / Nick Potts)
Der Welt-Fußball-Verband heißt FIFA. Der FIFA-Chef heißt Gianni Infantino. Er sagt: Die Lage ist zwar kompliziert. Aber ich habe mit der iranischen Mannschaft gesprochen. Und ich freue mich darauf, dass die Mannschaft dabei ist.
Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er hatte vorher gesagt: Vielleicht sollte das iranische Team besser nicht zur WM kommen. Vielleicht sind die Spieler in den USA nicht sicher genug.
Dazu muss man wissen: Die ersten 3 Spiele des Iran bei der WM sind alle in den USA. Die Spieler wohnen dort auch. Der iranische Fußball-Verband hat auf Präsident Trump reagiert. Der Verband sagt: Wir sprechen mit Mexiko. Vielleicht können wir die 3 Spiele auch in Mexiko machen. FIFA-Chef Infantino sagt aber: So etwas planen wir nicht.
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Wörter-Buch

  • Welt-Meisterschaft

    Bei einer Welt-Meisterschaft treffen sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Ländern. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine WM ist immer für eine bestimmte Sport-Art: Es gibt zum Beispiel eine Fußball-WM, eine Handball-WM oder eine Ski-WM.

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Mexiko

    Mexiko ist ein Land in Nord-Amerika. Es wird auch Vereinigte Mexikanische Staaten genannt. Die Haupt-Stadt von Mexiko heißt Mexiko-Stadt. Die meisten Menschen in Mexiko sprechen Spanisch. Mexiko ist ein Nachbar-Land von dem Land USA.

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

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