Iranische Fußball-Spielerinnen beantragen Asyl in Australien

7 Spielerinnen von der iranischen Nationalmannschaft bleiben in Australien (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Matthew Starling)

Die National-Mannschaft von dem Iran hat bei der Asien-Meisterschaft mitgemacht. Das Turnier ist in Australien. Australien ist nicht in Asien. Im Fußball spielt Australien aber in Asien mit.

Kurz bevor das Turnier anfing, hat der Krieg in dem Iran begonnen. Bei ihrem ersten Spiel haben die Spielerinnen bei der Hymne von dem Iran nicht mitgesungen. Viele Menschen haben gesagt: Das ist ein Zeichen gegen die Regierung in dem Iran. Die Regierung unterdrückt das eigene Volk und greift die Menschen an.

Die Regierung von dem Iran hat gesagt: Die Fußball-Spielerinnen haben unseren Staat verraten. Experten glauben Wenn die Spielerinnen nach Hause kommen, werden sie bestraft.

Deswegen sind 7 Spielerinnen in Australien geblieben. Sie dürfen dort bleiben. Die australische Regierung sagt: Die Spielerinnen sind hier sicher. Wir wollen, dass sie sich willkommen fühlen.

Die anderen Spielerinnen kehren in den Iran zurück. Sie haben Sorge, dass die iranische Regierung ihre Familien bedroht.

Auch um die Männer-Mannschaft gibt es Diskussionen. Sie ist für die Welt-Meisterhschaft im Sommer qualifiziert. Die WM ist aber in den USA. Und die USA haben gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Der iranische Sport-Minister sagt: Wir werden auf keinen Fall teilnehmen.