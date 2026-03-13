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Iranische Fußball-Spielerinnen beantragen Asyl in Australien

6 Fußball-Spielerinnen aus dem Land Iran bleiben nach einem Turnier in dem Land Australien. Sie haben Asyl beantragt. Das bedeutet: In ihrer Heimat ist es für sie zu gefährlich. Sie wollen in Australien bleiben.

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Die Spielerinnen der iranischen Nationalmannschaft stehen aufgereiht vor dem Spiel auf dem Feld.
7 Spielerinnen von der iranischen Nationalmannschaft bleiben in Australien (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Matthew Starling)
Die National-Mannschaft von dem Iran hat bei der Asien-Meisterschaft mitgemacht. Das Turnier ist in Australien. Australien ist nicht in Asien. Im Fußball spielt Australien aber in Asien mit.
Kurz bevor das Turnier anfing, hat der Krieg in dem Iran begonnen. Bei ihrem ersten Spiel haben die Spielerinnen bei der Hymne von dem Iran nicht mitgesungen. Viele Menschen haben gesagt: Das ist ein Zeichen gegen die Regierung in dem Iran. Die Regierung unterdrückt das eigene Volk und greift die Menschen an.
Die Regierung von dem Iran hat gesagt: Die Fußball-Spielerinnen haben unseren Staat verraten. Experten glauben Wenn die Spielerinnen nach Hause kommen, werden sie bestraft.
Deswegen sind 7 Spielerinnen in Australien geblieben. Sie dürfen dort bleiben. Die australische Regierung sagt: Die Spielerinnen sind hier sicher. Wir wollen, dass sie sich willkommen fühlen.
Die anderen Spielerinnen kehren in den Iran zurück. Sie haben Sorge, dass die iranische Regierung ihre Familien bedroht.
Auch um die Männer-Mannschaft gibt es Diskussionen. Sie ist für die Welt-Meisterhschaft im Sommer qualifiziert. Die WM ist aber in den USA. Und die USA haben gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen. Der iranische Sport-Minister sagt: Wir werden auf keinen Fall teilnehmen.

Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Australien

    Australien ist ein großes Land. Es liegt sehr weit von Deutschland entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Die meisten Menschen in Australien sprechen Englisch. Die Hauptstadt heißt Canberra.

  • Asien

    Asien ist der größte Erd-Teil. Zu Asien gehören über 40 Länder. Die größten davon sind Russland, China und Indien. In Asien leben etwa 4,5 Milliarden Menschen. Das ist etwas weniger als die Hälfte von allen Menschen auf der Welt.

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