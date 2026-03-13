Das Land Iran hat einen neuen Anführer

Modschtaba Chamenei ist der neue Anführer im Iran. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Ein Rat aus Religions-Gelehrten hat Modschtaba Chamenei gewählt. Er entscheidet nun über alle wichtigen Fragen in der Politik und beim Militär. Modschtaba Chamenei ist 56 Jahre alt. Beobachter glauben: Er wird eine Politik gegen die westlichen Länder machen. Und er wird die Bevölkerung im Iran weiter unterdrücken.

Der Iran ist eine Diktatur. Das heißt: Die Menschen dürfen nicht ihre Meinung sagen. Vor allem Frauen werden unterdrückt. In den letzten Monaten haben viele Menschen gegen die Regierung protestiert. Es waren die größten Proteste seit vielen Jahren. Polizisten und Soldaten haben viele tausend Demonstranten getötet.

Israel und die USA haben dem neuen Anführer von dem Iran gedroht. Das israelische Militär hat gesagt: Wir wollen ihn töten.

Israel und die USA greifen den Iran seit Ende Februar an. Sie sagen: Der Iran wollte sehr gefährliche Waffen bauen. Das wollten wir verhindern. Seit dem Beginn von dem Krieg greift der Iran viele andere Länder in der Region an.