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Das Land Iran hat einen neuen Anführer

In dem Land Iran gibt es einen neuen religiösen Anführer. Er heißt Modschtaba Chamenei. Er ist der Sohn von dem früheren Anführer Ajatollah Ali Chamenei. Ajatollah Ali Chamenei ist bei Luft-Angriffen von den Ländern Israel und USA getötet worden.

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Ein Mann mit schwarzem Turban läuft neben anderen Männern. Er trägt eine Brille und einen grauen Bart.
Modschtaba Chamenei ist der neue Anführer im Iran. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
Ein Rat aus Religions-Gelehrten hat Modschtaba Chamenei gewählt. Er entscheidet nun über alle wichtigen Fragen in der Politik und beim Militär. Modschtaba Chamenei ist 56 Jahre alt. Beobachter glauben: Er wird eine Politik gegen die westlichen Länder machen. Und er wird die Bevölkerung im Iran weiter unterdrücken.
Der Iran ist eine Diktatur. Das heißt: Die Menschen dürfen nicht ihre Meinung sagen. Vor allem Frauen werden unterdrückt. In den letzten Monaten haben viele Menschen gegen die Regierung protestiert. Es waren die größten Proteste seit vielen Jahren. Polizisten und Soldaten haben viele tausend Demonstranten getötet.
Israel und die USA haben dem neuen Anführer von dem Iran gedroht. Das israelische Militär hat gesagt: Wir wollen ihn töten.
Israel und die USA greifen den Iran seit Ende Februar an. Sie sagen: Der Iran wollte sehr gefährliche Waffen bauen. Das wollten wir verhindern. Seit dem Beginn von dem Krieg greift der Iran viele andere Länder in der Region an.

Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Diktatur

    Diktatur bedeutet, dass in einem Land ein Mensch alleine herrscht. Diesen Herrscher nennt man Diktator oder Diktatorin. In einer Diktatur dürfen die Menschen nicht frei wählen. Sie dürfen auch nicht frei ihre Meinung sagen. Sie werden unterdrückt.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

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