Nachrichten in
Einfacher Sprache


Strengere Regeln beim Bürger-Geld

In Deutschland gibt es Bürger-Geld. Das ist Geld vom Staat. Es ist zum Beispiel für Menschen, die länger keine Arbeit haben. Bürger-Geld ist auch für Menschen, die zu wenig Geld mit ihrer Arbeit verdienen. Jetzt gibt es neue Regeln für das Bürger-Geld.

Audio herunterladen
Eine ältere Frau zählt in ihren Händen das Geld aus ihrem Geld-Beutel ab.
Beim Bürger-Geld gibt es bald strengere Regeln. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)
Der Bundestag hat über die neuen Regeln entschieden. Das Bürger-Geld heißt in Zukunft Grund-Sicherung. Die Regeln für die Grund-Sicherung werden strenger. Es gibt strengere Strafen für Menschen, die Termine beim Job-Center verpassen oder wenn man Angebote ablehnt. Es gibt zum Beispiel weniger Geld.
Die Bundes-Regierung hat die neuen Regeln beschlossen. Die Bundes-Regierung will mit diesen Änderungen Geld sparen. Nach dem Bundestag stimmt auch noch der Bundesrat über die Änderungen ab. Im Moment bekommen 5,5 Millionen Menschen Bürger-Geld.
Die Sozial-Verbände warnen: Die neuen Regeln sind zu hart. Schon jetzt gibt es viele Menschen, die ihre hohe Miete nicht bezahlen können. Wenn die Grund-Sicherung kommt, wird es noch mehr Obdachlose geben.

Wörter-Buch

  • Bürger-Geld

    Seit dem 1. Januar 2023 gibt es das Bürger-Geld. Das ist Geld vom Staat. Es ist zum Beispiel für Menschen, die länger keine Arbeit haben. Bürger-Geld ist auch für Menschen, die zu wenig Geld mit ihrer Arbeit verdienen. Früher wurde das Bürger-Geld Hartz 4 genannt.

  • Regierung

    Die Regierung bestimmt die Politik in einem Land. Sie besteht aus einem Regierungs-Chef und vielen Ministern. In Deutschland wählen die Bürger die Abgeordneten für den Bundestag. Diese Abgeordneten wählen dann die Regierung. Der Regierungs-Chef von Deutschland ist Bundes-Kanzler Friedrich Merz.

  • Bundestag

    Im Bundestag arbeiten Abgeordnete. Es sind Frauen und Männer. Die meisten von ihnen sind in Parteien. Die Abgeordneten treffen für alle anderen Menschen in Deutschland Entscheidungen. Sie bestimmen die Gesetze in Deutschland. Alle 4 Jahre können die Bürger entscheiden, welche Abgeordneten in den Bundestag kommen. Das ist die Bundestags-Wahl.

  • arbeitslos

    Arbeitslos sein bedeutet: man hat keinen Arbeits-Platz. Manchmal sagt man dazu auch: man ist arbeits-suchend. Man meldet sich dann bei der Agentur für Arbeit. Wenn man vorher schon länger gearbeitet hat, kann man Arbeitslosen-Geld bekommen. Sonst bekommt man Bürger-Geld.

zum Wörter-Buch