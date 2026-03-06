Strengere Regeln beim Bürger-Geld

Beim Bürger-Geld gibt es bald strengere Regeln. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der Bundestag hat über die neuen Regeln entschieden. Das Bürger-Geld heißt in Zukunft Grund-Sicherung. Die Regeln für die Grund-Sicherung werden strenger. Es gibt strengere Strafen für Menschen, die Termine beim Job-Center verpassen oder wenn man Angebote ablehnt. Es gibt zum Beispiel weniger Geld.

Die Bundes-Regierung hat die neuen Regeln beschlossen. Die Bundes-Regierung will mit diesen Änderungen Geld sparen. Nach dem Bundestag stimmt auch noch der Bundesrat über die Änderungen ab. Im Moment bekommen 5,5 Millionen Menschen Bürger-Geld.

Die Sozial-Verbände warnen: Die neuen Regeln sind zu hart. Schon jetzt gibt es viele Menschen, die ihre hohe Miete nicht bezahlen können. Wenn die Grund-Sicherung kommt, wird es noch mehr Obdachlose geben.