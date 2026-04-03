Herbert Grönemeyer bekommt Deutschen National-Preis

Herbert Grönemeyer bekommt einen wichtigen Preis, weil er sich für Demokratie einsetzt. (imago-images / Eventpress Kochan)

Eine Jury wählt jedes Jahr Menschen für den Preis aus. Den Preis bekommen Menschen oder Organisationen, die sich für Demokratie einsetzen. Ende Juni soll der Preis an Herbert Grönemeyer übergeben werden.

Die Jury sagt: Der Sänger ist ein Vorbild für viele Menschen. Seine Musik ist wichtig für die Kultur in Deutschland. Herbert Grönemeyer sagt: Der Preis ist eine Ehre für mich. Ich bin im Ruhr-Gebiet aufgewachsen. Das ist eine Region in Deutschland, in der es früher viel Industrie gab. Grönemeyer sagt: Ich bin dort mit Menschen aus vielen Ländern aufgewachsen. Es gab in meinem Leben verschiedene Kulturen, Religionen und Meinungen. Deswegen will ich Vielfalt schützen.

Der Musiker bekommt für den Preis 30.000 Euro.