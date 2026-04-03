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Herbert Grönemeyer bekommt Deutschen National-Preis

Herbert Grönemeyer ist ein bekannter Musiker und Sänger. Dieses Jahr bekommt er einen wichtigen Preis. Der Preis heißt Deutscher National-Preis.

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Herbert Grönemeyer blickt lächelnd in die Kamera.
Herbert Grönemeyer bekommt einen wichtigen Preis, weil er sich für Demokratie einsetzt. (imago-images / Eventpress Kochan)
Eine Jury wählt jedes Jahr Menschen für den Preis aus. Den Preis bekommen Menschen oder Organisationen, die sich für Demokratie einsetzen. Ende Juni soll der Preis an Herbert Grönemeyer übergeben werden.
Die Jury sagt: Der Sänger ist ein Vorbild für viele Menschen. Seine Musik ist wichtig für die Kultur in Deutschland. Herbert Grönemeyer sagt: Der Preis ist eine Ehre für mich. Ich bin im Ruhr-Gebiet aufgewachsen. Das ist eine Region in Deutschland, in der es früher viel Industrie gab. Grönemeyer sagt: Ich bin dort mit Menschen aus vielen Ländern aufgewachsen. Es gab in meinem Leben verschiedene Kulturen, Religionen und Meinungen. Deswegen will ich Vielfalt schützen.
Der Musiker bekommt für den Preis 30.000 Euro.
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  • Demokratie

    Demokratie bedeutet: Herrschaft des Volkes. Wenn ein Land eine Demokratie ist, dann dürfen die Menschen frei wählen, wer das Land regieren soll. In der Demokratie entscheidet die Mehrheit: Wer die meisten Stimmen bekommt, darf regieren. Die Regierung muss aber auch die Rechte der Minderheit achten. Auch die Parteien mit weniger Stimmen dürfen mitreden und manchmal mitentscheiden. In einer echten Demokratie gibt es außerdem freie Medien, damit sich die Menschen gut informieren können.

  • Ruhr-Gebiet

    Das Ruhr-Gebiet ist eine Region in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. Zum Ruhr-Gebiet gehören viele Städte. Die größten Städte im Ruhr-Gebiet sind Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Bochum. Das Ruhr-Gebiet ist vor allem bekannt, weil es dort früher viele Kohle-Berg-Werke gab. Manche Menschen nennen das Ruhr-Gebiet deshalb auch Kohlen-Pott oder Pott.

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