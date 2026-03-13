Das Land Japan erinnert an Flut-Welle und Atom-Unfall vor 15 Jahren

Die Menschen in Japan erinnern an den Atom-Unfall vor 15 Jahren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Taketo Oishi)

Damals gab es in der Nähe von Japan ein sehr starkes Erd-Beben im Meer. Das Erd-Beben hat eine große Flut-Welle ausgelöst. So eine Flut-Welle wird auch Tsunami genannt. Die Flut-Welle hat sehr viele Häuser zerstört.

In der Stadt Fukushima hat die Flut-Welle das Atom-Kraftwerk schwer beschädigt. Dadurch kam Radioaktivität in die Umwelt. Radioaktivität schadet den Menschen. Viele mussten deswegen ihre Heimat verlassen.

Nach dem Unfall hat Japan seine Atom-Kraftwerke abgeschaltet. Die Menschen in Japan wollten nicht, dass so etwas nochmal passiert. Heute sind aber wieder viele Atom-Kraftwerke eingeschaltet. Die Regierung in Japan benutzt also wieder viel Atomkraft. Gleichzeitig ist das kaputte Atom-Kraftwerk in Fukushima noch immer ein großes Problem. Dort gibt es noch immer viel Radioaktivität.