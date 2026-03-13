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Das Land Japan erinnert an Flut-Welle und Atom-Unfall vor 15 Jahren

Vor 15 Jahren hat es in Japan eine große Flut-Welle und den Atom-Unfall von Fukushima gegeben. Dadurch sind mehr als 20.000 Menschen gestorben. Jetzt haben die Menschen in Japan mit Gebeten, Blumen und Kerzen an die vielen Opfer erinnert.

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Auf dem Foto steht eine Gruppe von Menschen in einer Reihe nebeneinander. Die Menschen haben den Kopf gesenkt und beten.
Die Menschen in Japan erinnern an den Atom-Unfall vor 15 Jahren. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Taketo Oishi)
Damals gab es in der Nähe von Japan ein sehr starkes Erd-Beben im Meer. Das Erd-Beben hat eine große Flut-Welle ausgelöst. So eine Flut-Welle wird auch Tsunami genannt. Die Flut-Welle hat sehr viele Häuser zerstört.
In der Stadt Fukushima hat die Flut-Welle das Atom-Kraftwerk schwer beschädigt. Dadurch kam Radioaktivität in die Umwelt. Radioaktivität schadet den Menschen. Viele mussten deswegen ihre Heimat verlassen.
Nach dem Unfall hat Japan seine Atom-Kraftwerke abgeschaltet. Die Menschen in Japan wollten nicht, dass so etwas nochmal passiert. Heute sind aber wieder viele Atom-Kraftwerke eingeschaltet. Die Regierung in Japan benutzt also wieder viel Atomkraft. Gleichzeitig ist das kaputte Atom-Kraftwerk in Fukushima noch immer ein großes Problem. Dort gibt es noch immer viel Radioaktivität.

Wörter-Buch

  • Japan

    Japan ist ein Land in Asien. Die Haupt-Stadt heißt Tokio. In Japan leben mehr Menschen als in Deutschland. Das Land Japan besteht aus vielen Inseln.

  • Atom-Kraft-Werk

    Ein Atom-Kraft-Werk stellt Strom her. Dazu braucht man radio-aktives Material. Mit radio-aktivem Material muss man sehr vorsichtig sein. Radio-aktives Material ist schädlich für den Menschen und die Umwelt. Ein Unfall in einem Atom-Kraft-Werk kann deshalb schlimme Folgen haben. Und der Atom-Müll aus Atom-Kraft-Werken muss sehr lange sehr sicher vergraben werden. Deshalb sind viele Menschen gegen Atom-Kraft-Werke. In Deutschland sind seit 2023 alle Atom-Kraft-Werke abgeschaltet.

  • Radio-Aktivität

    Radio-Aktivität entsteht in ganz winzigen Teilchen. Diese Teilchen nennt man Atom-Kerne. Niemand kann sie sehen. Manche Atom-Kerne senden Strahlen aus. Das nennt man Radio-Aktivität. Die Strahlen sind sehr gefährlich. Sie machen den Menschen krank. Man kann davon Krebs bekommen und sterben.

  • Erd-Beben

    Ein Erd-Beben entsteht, wenn sich Platten der Erd-Kruste verschieben oder aneinander reiben. Wenn es ein Erd-Beben unter dem Meeres-Boden gibt, kann ein Tsunami entstehen.

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