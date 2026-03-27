Mitglieder der iranischen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zurück in den Iran. (IMAGO / Anadolu Agency / Hakan Akgun)

Bei der Feier haben Menschen Fahnen geschwenkt. Die Spielerinnen haben Blumen bekommen. Eine Spielerin hat gesagt: Ich bin froh, wieder im Iran zu sein. Der Iran ist unsere Heimat.

Viele Menschen denken: Die Spielerinnen sind aus Angst zurückgekehrt. Sie hatten vermutlich Angst, dass ihren Familien im Iran etwas Schlimmes passiert. Die iranische Regierung soll damit gedroht haben. Wahrscheinlich sind deshalb nur 2 Spielerinnen in Australien geblieben.

Der Iran ist kein freies Land. Menschen werden unterdrückt, vor allem Frauen. Kritik an der Regierung wird bestraft. Vor ihrem 1. Spiel in Australien haben die Fußball-Spielerinnen die National-Hymne nicht mitgesungen. Die iranische Regierung hat gesagt: Das war Verrat am Iran.