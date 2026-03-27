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Doch kein Asyl in Australien: Fußball-Spielerinnen sind zurück im Iran

Anfang März waren Fußball-Spielerinnen aus dem Land Iran für ein Turnier in dem Land Australien. Nach dem Turnier haben 6 Spielerinnen gesagt: Wir gehen nicht zurück in den Iran. Wir bleiben in Australien und bitten um Asyl. Jetzt sind doch fast alle zurückgeflogen. Zum Empfang gab es im Iran eine große Feier.

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Zwei Frauen mit dunklen Kopf-Tüchern und roten Pullovern stehen am Gepäck-Band von einem Flughafen.
Mitglieder der iranischen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zurück in den Iran. (IMAGO / Anadolu Agency / Hakan Akgun)
Bei der Feier haben Menschen Fahnen geschwenkt. Die Spielerinnen haben Blumen bekommen. Eine Spielerin hat gesagt: Ich bin froh, wieder im Iran zu sein. Der Iran ist unsere Heimat.
Viele Menschen denken: Die Spielerinnen sind aus Angst zurückgekehrt. Sie hatten vermutlich Angst, dass ihren Familien im Iran etwas Schlimmes passiert. Die iranische Regierung soll damit gedroht haben. Wahrscheinlich sind deshalb nur 2 Spielerinnen in Australien geblieben.
Der Iran ist kein freies Land. Menschen werden unterdrückt, vor allem Frauen. Kritik an der Regierung wird bestraft. Vor ihrem 1. Spiel in Australien haben die Fußball-Spielerinnen die National-Hymne nicht mitgesungen. Die iranische Regierung hat gesagt: Das war Verrat am Iran.
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Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Australien

    Australien ist ein großes Land. Es liegt sehr weit von Deutschland entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Die meisten Menschen in Australien sprechen Englisch. Die Hauptstadt heißt Canberra.

  • Asyl

    Länder können Menschen Asyl geben. Dass heißt: die Menschen dürfen in diesem Land leben. Sie bekommen dort Schutz. Flüchtlinge suchen oft Asyl, weil sie in ihrem Land verfolgt werden, oder weil dort Krieg ist. Wenn Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen, müssen sie oft lange auf eine Entscheidung warten. In dieser Zeit nennt man die Flüchtlinge Asyl-Bewerber.

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