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Deutsche Fußballer gewinnen Test-Spiel gegen Ghana

Die deutsche Fußball-National-Mannschaft hat ein Test-Spiel gegen die Mannschaft von dem Land Ghana gewonnen. Das Spiel ging 2 zu 1 aus. Es war das letzte Test-Spiel vor der Vorbereitung für die Welt-Meisterschaft im Sommer.

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Kai Havertz schießt einen Elf-Meter.
Kai Havertz hat 1 Tor gegen Ghana geschossen. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)
Das Spiel war in der Stadt Stuttgart. Die Tore für Deutschland haben Kai Havertz und Deniz Undav geschossen.
Am 12. Mai sagt Bundes-Trainer Julian Nagelsmann, welche Spieler er zu der Welt-Meiterschaft mitnehmen will. Kurz danach startet das Trainings-Lager. In der Vorbereitung haben die deutschen Fußballer noch 2 Test-Spiele, und zwar gegen Finnland und die USA.
Die Welt-Meisterschaft startet am 11. Juni. Das Turnier findet in den Ländern USA, Mexiko und Kanada statt. Die deutsche Mannschaft spielt in der Gruppen-Phase gegen Curacao, die Elfenbein-Küste und Ecuador.
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  • National-Mannschaft

    Eine National-Mannschaft sind Sportler, die für ihr Land antreten. Zum Beispiel gibt es die deutsche Fußball-National-Mannschaft. National-Mannschaften spielen gegen die Mannschaften aus anderen Ländern. Sie spielen zum Beispiel bei Europa-Meisterschaften oder Welt-Meisterschaften.

  • Ghana

    Ghana ist ein Land in Afrika. Es liegt im Westen von Afrika, am Atlantischen Ozean. Die Haupt-Stadt von Ghana heißt Accra. Die meisten Menschen in Ghana sprechen Englisch.

  • Bundes-Trainer oder Bundes-Trainerin

    Als Bundes-Trainer oder Bundes-Trainerin bezeichnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die verantwortlichen Trainer für die Männer- beziehungsweise Frauen-Fußball-National-Mannschaft.

  • Welt-Meisterschaft

    Bei einer Welt-Meisterschaft treffen sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Ländern. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine WM ist immer für eine bestimmte Sport-Art: Es gibt zum Beispiel eine Fußball-WM, eine Handball-WM oder eine Ski-WM.

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