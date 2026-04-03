Deutsche Fußballer gewinnen Test-Spiel gegen Ghana

Kai Havertz hat 1 Tor gegen Ghana geschossen. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Das Spiel war in der Stadt Stuttgart. Die Tore für Deutschland haben Kai Havertz und Deniz Undav geschossen.

Am 12. Mai sagt Bundes-Trainer Julian Nagelsmann, welche Spieler er zu der Welt-Meiterschaft mitnehmen will. Kurz danach startet das Trainings-Lager. In der Vorbereitung haben die deutschen Fußballer noch 2 Test-Spiele, und zwar gegen Finnland und die USA.

Die Welt-Meisterschaft startet am 11. Juni. Das Turnier findet in den Ländern USA, Mexiko und Kanada statt. Die deutsche Mannschaft spielt in der Gruppen-Phase gegen Curacao, die Elfenbein-Küste und Ecuador.