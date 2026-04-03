Der Film "Als wäre es leicht" erzählt die Liebes-Geschichte von einer gehörlosen Frau und einem blinden Mann. (CURLYPICTURES)

Denn: Der Mann kann die Frau nicht sehen, und die Frau kann den Mann nicht hören. Der Film heißt "Als wäre es leicht". Die Hauptrollen spielen die Schauspielerin Cindy Klink und der Schauspieler David Knors. Cindy Klink ist selbst gehörlos, und David Knors ist fast blind. Cindy Klink sagt: Ich wollte diese Rolle in dem Film sofort spielen. Für David Knors war es der 1. Film. Er sagt: Es ist wichtig, dass blinde Rollen in einem Film auch von blinden Menschen gespielt werden.

In dem Film heißen die beiden Schauspieler Kati und Florian. Sie benutzen Sprach-Apps auf dem Handy, um sich auszutauschen. Aber sie entdecken: Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel Berührungen.

Der Regisseur Milan Skrobanek hat den Film gemacht. Er fand die Frage spannend: Wie ist Liebe möglich, wenn es Hindernisse bei der Verständigung gibt? Bei den Film-Arbeiten haben noch mehr blinde und gehörlose Menschen und Gebärden-Dolmetscher mitgeholfen. Denn der Film sollte so inklusiv wie möglich sein. Inklusiv heißt: Alle Menschen können überall mitmachen.

In den Kinos hat der Film Unter-Titel für Gehörlose. Und mit der App "Greta" kann man auch eine Audio-Deskription bekommen.