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Liebes-Geschichte von gehörloser Frau und blindem Mann im Kino

In Deutschland gibt es in den Kinos jetzt einen besonderen neuen Film. Der Film erzählt die Liebes-Geschichte von einer gehörlosen Frau und einem blinden Mann. Die wichtigste Frage ist: Wie verständigen sich die beiden miteinander?

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Das Foto zeigt die Schauspielerin Cindy Klink und den Schauspieler David Knors. Sie berühren sich an den Händen.
Der Film "Als wäre es leicht" erzählt die Liebes-Geschichte von einer gehörlosen Frau und einem blinden Mann. (CURLYPICTURES)
Denn: Der Mann kann die Frau nicht sehen, und die Frau kann den Mann nicht hören. Der Film heißt "Als wäre es leicht". Die Hauptrollen spielen die Schauspielerin Cindy Klink und der Schauspieler David Knors. Cindy Klink ist selbst gehörlos, und David Knors ist fast blind. Cindy Klink sagt: Ich wollte diese Rolle in dem Film sofort spielen. Für David Knors war es der 1. Film. Er sagt: Es ist wichtig, dass blinde Rollen in einem Film auch von blinden Menschen gespielt werden.
In dem Film heißen die beiden Schauspieler Kati und Florian. Sie benutzen Sprach-Apps auf dem Handy, um sich auszutauschen. Aber sie entdecken: Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel Berührungen.
Der Regisseur Milan Skrobanek hat den Film gemacht. Er fand die Frage spannend: Wie ist Liebe möglich, wenn es Hindernisse bei der Verständigung gibt? Bei den Film-Arbeiten haben noch mehr blinde und gehörlose Menschen und Gebärden-Dolmetscher mitgeholfen. Denn der Film sollte so inklusiv wie möglich sein. Inklusiv heißt: Alle Menschen können überall mitmachen.
In den Kinos hat der Film Unter-Titel für Gehörlose. Und mit der App "Greta" kann man auch eine Audio-Deskription bekommen.
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  • Inklusion

    Inklusion bedeutet: Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung leben zusammen. Menschen mit Behinderung können dieselben Schulen wie Menschen ohne Behinderung besuchen. Sie können auch gemeinsam arbeiten und wohnen. Menschen mit Behinderung gehören zur Gesellschaft dazu.

  • Regisseur oder Regisseurin

    Ein Regisseur ist ein Filme-Macher. Er ist sehr wichtig, wenn ein Film gedreht wird. Der Regisseur sagt den Schau-Spielern, was sie tun sollen. Er sagt dem Kamera-Mann, was er aufnehmen soll. Man sagt: Ein Regisseur führt Regie. Es gibt auch Regisseure bei Opern und bei Theater-Stücken.

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