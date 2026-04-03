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"Earth Hour": Licht aus und Strom-Sparen für den Klima-Schutz

In Deutschland hat es eine besondere Aktion für den Klima-Schutz gegeben. An vielen berühmten Bau-Werken und Denkmälern ist das Licht ausgeschaltet worden. Die Aktion heißt: "Earth Hour". Das ist Englisch und heißt: Stunde der Erde.

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Berlin: Menschen stehen vor dem dunklen Brandenburger Tor. Für eine Stunde wurde die Beleuchtung ausgemacht.
"Earth Hour" - das Brandenburger Tor in Berlin ist nicht angeleuchtet (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)
Bei der Aktion schalten viele Menschen auf der ganzen Welt für 1 Stunde das Licht aus. Sie wollen damit zeigen: Wir müssen mehr für das Klima tun. Die Erde wird immer wärmer. Das ist gefährlich für Menschen und Tiere.
Diese Orte sind zum Beispiel dunkel geblieben: Der Eiffelturm in Paris in dem Land Frankreich und die große Christus-Statue in Rio de Janeiro in dem Land Brasilien. In Deutschland waren es zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin und der Kölner Dom. In Deutschland haben mehr als 500 Städte mitgemacht, aber auch viele Firmen.
Die Umwelt-Organisation WWF hat die Aktion vor fast 20 Jahren erfunden. Die Fach-Leute sagen: Eine Stunde ohne Licht spart zwar nicht viel Strom. Aber die Aktion ist ein wichtiges Zeichen. Sie soll die Politik daran erinnern, dass sie mehr für den Klima-Schutz tun muss.
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Wörter-Buch

  • Klima-Schutz

    Der Klima-Schutz soll verhindern, dass es auf der Erde immer wärmer wird. Ein wichtiges Mittel im Klima-Schutz ist, weniger Abgase zu produzieren. Die Abgase entstehen zum Beispiel beim Auto-Fahren, aber auch beim Heizen und in Kraft-Werken. Abgase schaden dem Klima. Deshalb bedeutet Klima-Schutz zum Beispiel: Weniger Auto fahren, weniger Flugzeug fliegen, weniger Heizung und Strom verbrauchen.

  • Brasilien

    Brasilien ist ein großes Land in Süd-Amerika. Die Hauptstadt von Brasilien heißt Brasília. Eine andere bekannte Groß-Stadt in Brasilien ist Rio de Janeiro. Die meisten Menschen in Brasilien sprechen brasilianisches Portugiesisch. In Brasilien leben fast 3 Mal so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Eiffelturm

    Der Eiffelturm ist eines der bekanntesten Gebäude in der Stadt Paris. Paris ist die Haupt-Stadt von dem Land Frankreich. Viele Menschen besuchen den Eiffelturm. Es ist ein langer und spitzer Turm aus Metall.

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