"Earth Hour": Licht aus und Strom-Sparen für den Klima-Schutz

"Earth Hour" - das Brandenburger Tor in Berlin ist nicht angeleuchtet (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Bei der Aktion schalten viele Menschen auf der ganzen Welt für 1 Stunde das Licht aus. Sie wollen damit zeigen: Wir müssen mehr für das Klima tun. Die Erde wird immer wärmer. Das ist gefährlich für Menschen und Tiere.

Diese Orte sind zum Beispiel dunkel geblieben: Der Eiffelturm in Paris in dem Land Frankreich und die große Christus-Statue in Rio de Janeiro in dem Land Brasilien. In Deutschland waren es zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin und der Kölner Dom. In Deutschland haben mehr als 500 Städte mitgemacht, aber auch viele Firmen.

Die Umwelt-Organisation WWF hat die Aktion vor fast 20 Jahren erfunden. Die Fach-Leute sagen: Eine Stunde ohne Licht spart zwar nicht viel Strom. Aber die Aktion ist ein wichtiges Zeichen. Sie soll die Politik daran erinnern, dass sie mehr für den Klima-Schutz tun muss.