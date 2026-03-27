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Bundes-Regierung will harte Strafen für "Deep-Fakes"

In Deutschland wird gerade viel über Deep-Fakes gesprochen. Deep-Fakes sind künstlich hergestellte Fotos oder Videos. Sie zeigen echte Menschen, aber in gefälschten Situationen - zum Beispiel nackt oder beim Sex. Politiker wollen harte Strafen für die Verbreitung von Deep-Fakes.

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Auf einem Handy sind unscharf Bilder von nackten Menschen.
"Deep Fakes" sind gefälschte Bilder: Oft zeigen sie nackte Frauen. (picture alliance / Andreas Franke)
Die Bundes-Justiz-Ministerin heißt Stefanie Hubig. Sie will bald ein neues Gesetz machen. Es soll dabei um Gewalt im Internet gehen. Dazu gehören zum Beispiel Deep-Fakes. Denn viele Frauen sagen: Künstliche Nackt-Fotos oder Sex-Videos von mir fühlen sich an wie eine Vergewaltigung. Jeder kann sie sich im Internet anschauen.
Bislang wird die Verbreitung von Deep-Fakes nur selten bestraft. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. Ministerin Hubig hofft, dass es dann in Zukunft weniger Deep-Fakes gibt.
In der Stadt Berlin haben mehrere tausend Menschen gegen Gewalt gegen Frauen im Internet demonstriert. Sie haben Plakate hochgehalten, auf denen stand: Menschen-Rechte auch im Internet.
Der Anlass dafür sind Vorwürfe von Collien Fernandes. Sie ist eine deutsche Schauspielerin. Von ihr gibt es viele künstlich gemachte Nackt-Fotos und Sex-Videos im Internet. Fernandes hat jetzt gesagt: Ich weiß, wer die Deep-Fakes von mir gemacht hat. Das war mein Ex-Mann Christian Ulmen. Fernandes hat ihn angezeigt. Der Anwalt von Christian Ulmen sagt: Die Vorwürfe von Collien Fernandes sind falsch. Ulmen gilt bis zu einem Gerichts-Urteil als unschuldig.
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Wörter-Buch

  • Vergewaltigung

    Bei einer Vergewaltigung zwingt ein Mensch einen anderen Menschen zum Sex. Das ist für den Menschen, der vergewaltigt wird, sehr schlimm. Er leidet körperlich und seelisch unter der Tat. Meistens werden Frauen von Männern vergewaltigt, also zum Sex gezwungen. Vergewaltigung ist verboten. Wer vergewaltigt wurde, kann den Täter bei der Polizei anzeigen. Wenn ein Täter in Deutschland verurteilt wird, muss er mindestens zwei Jahre ins Gefängnis. Auch bei Beratungs-Stellen gibt es Hilfe. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefonnummer ist 116 006. Und es gibt das Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen". Die Telefonnummer ist 0 8000 116 016.

  • Sexuelle Gewalt

    Sexuelle Gewalt ist Gewalt, die mit dem Geschlecht zu tun hat. Sexuelle Gewalt kann verschiedene Formen haben. Eine Form ist Vergewaltigung: Wenn jemand einen anderen zum Geschlechts-Verkehr zwingt. Andere Formen sind Bedrängen, Angrapschen oder bestimmte Beleidigungen. Manche Menschen finden den Ausdruck "sexualisierte Gewalt" richtiger. Damit ist gemeint: Eigentlich geht es vor allem um Gewalt. Der Sex wird nur als Mittel dazu benutzt. Bei Beratungs-Stellen gibt es Hilfe. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefonnummer ist 116 006. Und es gibt das Hilfe-Telefon "Gewalt gegen Frauen". Die Telefonnummer ist 0 8000 116 016.

  • Gericht

    An einem Gericht entscheiden Richter und Richterinnen über Streit-Fälle. Sie kennen die Gesetze und entscheiden, ob jemand etwas Verbotenes getan hat.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Justiz-Minister/ Justiz-Ministerin

    Ein Justiz-Minister oder eine Justiz-Ministerin gehört zur Regierung. Er oder sie ist für das Recht zuständig, also zum Beispiel für die Gerichte und für viele Gesetze.

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