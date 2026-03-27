"Deep Fakes" sind gefälschte Bilder: Oft zeigen sie nackte Frauen. (picture alliance / Andreas Franke)

Die Bundes-Justiz-Ministerin heißt Stefanie Hubig. Sie will bald ein neues Gesetz machen. Es soll dabei um Gewalt im Internet gehen. Dazu gehören zum Beispiel Deep-Fakes. Denn viele Frauen sagen: Künstliche Nackt-Fotos oder Sex-Videos von mir fühlen sich an wie eine Vergewaltigung. Jeder kann sie sich im Internet anschauen.

Bislang wird die Verbreitung von Deep-Fakes nur selten bestraft. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. Ministerin Hubig hofft, dass es dann in Zukunft weniger Deep-Fakes gibt.

In der Stadt Berlin haben mehrere tausend Menschen gegen Gewalt gegen Frauen im Internet demonstriert. Sie haben Plakate hochgehalten, auf denen stand: Menschen-Rechte auch im Internet.

Der Anlass dafür sind Vorwürfe von Collien Fernandes. Sie ist eine deutsche Schauspielerin. Von ihr gibt es viele künstlich gemachte Nackt-Fotos und Sex-Videos im Internet. Fernandes hat jetzt gesagt: Ich weiß, wer die Deep-Fakes von mir gemacht hat. Das war mein Ex-Mann Christian Ulmen. Fernandes hat ihn angezeigt. Der Anwalt von Christian Ulmen sagt: Die Vorwürfe von Collien Fernandes sind falsch. Ulmen gilt bis zu einem Gerichts-Urteil als unschuldig.