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Die Partei CDU gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz

In dem Bundes-Land Rheinland-Pfalz haben die Bürger und Bürgerinnen einen neuen Landtag gewählt. Die Partei CDU hat mit 30 Prozent der Stimmen gewonnen. Ihr Spitzen-Kandidat Gordon Schnieder wird wohl neuer Minister-Präsident. Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung in dem Bundes-Land.

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Gordon Schnieder von der CDU steht lachend auf einer Wahl-Party.
Spitzen-Kandidat Gordon Schnieder freut sich über den Sieg von seiner Partei CDU bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz. (Hannes Albert / dpa)
In den letzten 35 Jahren hat die Partei SPD die Regierungen in Rheinland-Pfalz geführt. Minister-Präsident Alexander Schweitzer wollte gerne weiter regieren. Aber seine Partei, die SPD, ist nur auf Platz 2 gekommen. Sie hat ungefähr 26 Prozent der Stimmen bekommen. Es kann gut sein, dass sie mit der CDU eine Koalition bildet. Zusammen haben sie eine absolute Mehrheit im Landtag.
Die AfD ist bei der Wahl auf Platz 3 gekommen. Sie hat 20 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei der letzten Wahl vor 5 Jahren. Die Grünen sind auf dem 4. Platz.
Auch in der Stadt München haben die Bürger und Bürgerinnen gewählt - und zwar den neuen Ober-Bürgermeister. Er heißt Dominik Krause und ist von der Partei Die Grünen. Krause hat in einer Stich-Wahl gegen den bisherigen Ober-Bürgermeister Dieter Reiter gewonnen. Reiter ist von der SPD und war seit 2014 Ober-Bürgermeister. München hat jetzt zum 1. Mal einen Politiker von den Grünen als Chef von der Stadt.
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Wörter-Buch

  • Landtag

    Landtag nennt man das Parlament in einem Bundesland. Im Landtag sitzen Politiker der verschiedenen Parteien. Sie treffen Entscheidungen für die Menschen in ihrem Bundesland. Die Politiker werden bei der Landtags-Wahl gewählt.

  • Rheinland-Pfalz

    Rheinland-Pfalz ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Süd-Westen von Deutschland. Die Haupt-Stadt ist Mainz. In Rheinland-Pfalz leben ungefähr 4,1 Millionen Menschen. Das Bundes-Land hat Grenzen mit den Ländern Frankreich, Belgien und Luxemburg.

  • Landtags-Wahl

    Bei einer Landtagswahl wählen die Bürger Politiker für ihr Landes-Parlament. Jedes Bundes-Land in Deutschland hat ein eigenes Landes-Parlament. Im Landes-Parlament besprechen und machen die Politiker Gesetze. Eine Landtags-Wahl gibt es in den meisten Bundes-Ländern alle 5 Jahre.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • SPD

    Die SPD ist eine von den großen Parteien in Deutschland. SPD ist die Abkürzung für Sozial-Demokratische Partei Deutschlands. Die SPD nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint.

  • AfD

    Die AfD ist eine politische Partei in Deutschland. Die Abkürzung steht für: Alternative für Deutschland. Die AfD gibt es seit dem Jahr 2013. Im Jahr 2017 ist sie in den Bundestag gekommen. Am Anfang war die AfD vor allem gegen den Euro. Später hat sie vor allem gegen Flüchtlinge und gegen den Islam protestiert. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien finden das ausländer-feindlich. Deshalb wollen sie mit der AfD nicht zusammen-arbeiten.

  • Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin

    Ein Minister-Präsident oder eine Minister-Präsidentin ist der Chef oder die Chefin von einer Regierung. Er oder sie wird von den Abgeordneten im Parlament gewählt. In Deutschland sagt man "Minister-Präsident" zu dem Chef von einem Bundes-Land. Er wird von den Abgeordneten im Landtag gewählt. Der Minister-Präsident bestimmt zusammen mit der Regierung über die Politik in seinem Bundes-Land. Manchmal wird der Minister-Präsident auch "Landes-Vater" genannt, oder eine Minister-Präsidentin "Landes-Mutter".

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