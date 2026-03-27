Spitzen-Kandidat Gordon Schnieder freut sich über den Sieg von seiner Partei CDU bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz. (Hannes Albert / dpa)

In den letzten 35 Jahren hat die Partei SPD die Regierungen in Rheinland-Pfalz geführt. Minister-Präsident Alexander Schweitzer wollte gerne weiter regieren. Aber seine Partei, die SPD, ist nur auf Platz 2 gekommen. Sie hat ungefähr 26 Prozent der Stimmen bekommen. Es kann gut sein, dass sie mit der CDU eine Koalition bildet. Zusammen haben sie eine absolute Mehrheit im Landtag.

Die AfD ist bei der Wahl auf Platz 3 gekommen. Sie hat 20 Prozent der Stimmen bekommen. Das ist mehr als doppelt so viel wie bei der letzten Wahl vor 5 Jahren. Die Grünen sind auf dem 4. Platz.

Auch in der Stadt München haben die Bürger und Bürgerinnen gewählt - und zwar den neuen Ober-Bürgermeister. Er heißt Dominik Krause und ist von der Partei Die Grünen. Krause hat in einer Stich-Wahl gegen den bisherigen Ober-Bürgermeister Dieter Reiter gewonnen. Reiter ist von der SPD und war seit 2014 Ober-Bürgermeister. München hat jetzt zum 1. Mal einen Politiker von den Grünen als Chef von der Stadt.