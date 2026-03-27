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Nordrhein-Westfalen: Proteste gegen Transport von Atom-Müll

In dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen hat ein Lastwagen Atom-Müll in ein anderes Lager gebracht. Die Fahrt war kompliziert. Denn: Der Atom-Müll ist gefährlich. Und es gibt viele Proteste dagegen. Deswegen waren auch viele Polizisten im Einsatz.

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Ein großer Lastwagen mit einem Castor-Behälter fährt an Teilnehmer einer Anti-Atomkraft-Demonstration vorbei.
Es hat Proteste gegen die Castor-Transporte gegeben. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)
Die Fahrt ging von der Stadt Jülich in die Stadt Ahaus. Das sind ungefähr 170 Kilometer. In Jülich gab es früher einen Atom-Reaktor für Forschungen. Der Atom-Müll kann dort aber nicht bleiben. Deswegen muss er nach Ahaus gebracht werden. Dort ist ein Zwischen-Lager für Atom-Müll. Das heißt: Der gefährliche Müll kann dort liegen, aber auch nicht für immer.
Der Atom-Müll ist gefährlich wegen der Strahlung. Diese Strahlung kann Menschen krank machen und der Natur schaden. Deswegen wird Atom-Müll in einem Spezial-Behälter transportiert. So einen Behälter nennt man Castor. Darum sagt man auch Castor-Transport. Der Castor sorgt dafür, dass nicht so viel Strahlung von dem Müll in die Umwelt kommt.
Viele Menschen haben gegen den Transport protestiert. Sie sagen: Das ist zu gefährlich und zu teuer. Und sie sagen: Atom-Kraft ist schlecht. Mehr als 2.000 Polizisten waren im Einsatz und haben den Lastwagen begleitet. Es war auch nur die 1. Fahrt. Es muss noch viele weitere Fahrten geben. Denn in Jülich liegt noch mehr Atom-Müll.
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Wörter-Buch

  • Nordrhein-Westfalen

    Nordrhein-Westfalen ist ein Bundes-Land von Deutschland. Es liegt im Westen von Deutschland. Die Haupt-Stadt von Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf. Es ist das Bundes-Land mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohner. Ungefähr 18 Millionen Menschen wohnen in Nordrhein-Westfalen.

  • Castor-Behälter

    Castor ist eine Abkürzung. Sie steht für "cask for storage and transport of radioactive material", also Fass zur Lagerung und zum Transport von radioaktivem Material. Ein Behälter besteht zum größten Teil aus Gusseisen. Er ist 6 Meter lang und hat 45 Zentimeter dicke Wände.

  • Atom-Müll

    Atom-Müll ist Abfall aus Atom-Kraft-Werken. Atom-Müll ist gefährlich für Menschen, Tiere und die Umwelt. Atom-Müll sendet radio-aktive Strahlen aus. Diese Strahlen kann man nicht sehen. Wenn ein Mensch zu viel von diesen Strahlen abbekommt, wird er sehr krank oder stirbt. Das Problem ist: Der Atom-Müll strahlt über sehr lange Zeit. Deshalb ist es schwierig, ein sicheres Lager dafür zu finden.

  • End-Lager

    Ein End-Lager ist ein Ort, an dem man etwas lange Zeit aufbewahren kann. Meistens ist damit ein Lager für gefährlichen Atom-Müll gemeint. Atom-Müll aus Atom-Kraft-Werken wird zuerst in ein Zwischen-Lager gebracht. Danach kommt er in ein End-Lager. Dort muss der Müll viele hundert Jahre bleiben. Das End-Lager muss dicht verschlossen sein.

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