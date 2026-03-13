Bundes-Regierung will die Benzin-Preise senken

Die Preise für Benzin sind stark gestiegen. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Deutschland hat für Not-Fälle einen Vorrat an Öl. Die Bundes-Regierung sagt: Wir verkaufen einen Teil von dem Vorrat. Auch andere Länder verkaufen ihre Vorräte. Wenn es mehr Öl gibt, sinken die Preise.

Die Bundes-Regierung will auch neue Regeln für Tank-Stellen. Die Besitzer der Tank-Stellen sollen ihre Preise nur noch 1 Mal am Tag erhöhen dürfen. Dafür muss aber erst ein Gesetz geändert werden.

Teures Benzin ist nicht nur für Auto-Fahrer schlecht. Auch Unternehmen müssen mehr zahlen. Die deutsche Wirtschaft ist deshalb sehr besorgt.

Die Länder USA und Israel führen Krieg gegen das Land Iran. Der Iran greift deshalb Israel und andere Länder in der Region an. Der Iran greift auch Schiffe auf dem Meer an. Deshalb fahren jetzt wenig Schiffe, die mit Öl beladen sind.