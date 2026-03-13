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Bundes-Regierung will die Benzin-Preise senken

Benzin an der Tank-Stelle ist gerade sehr teuer. Das liegt an dem Krieg gegen den Iran. Viele Länder können deshalb kein Öl mehr liefern. Aus Öl wird Benzin gemacht. Die Bundes-Regierung will gegen den hohen Benzin-Preise mehrere Dinge tun.

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Eine Tank-Stelle in Deutschland.
Die Preise für Benzin sind stark gestiegen. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)
Deutschland hat für Not-Fälle einen Vorrat an Öl. Die Bundes-Regierung sagt: Wir verkaufen einen Teil von dem Vorrat. Auch andere Länder verkaufen ihre Vorräte. Wenn es mehr Öl gibt, sinken die Preise.
Die Bundes-Regierung will auch neue Regeln für Tank-Stellen. Die Besitzer der Tank-Stellen sollen ihre Preise nur noch 1 Mal am Tag erhöhen dürfen. Dafür muss aber erst ein Gesetz geändert werden.
Teures Benzin ist nicht nur für Auto-Fahrer schlecht. Auch Unternehmen müssen mehr zahlen. Die deutsche Wirtschaft ist deshalb sehr besorgt.
Die Länder USA und Israel führen Krieg gegen das Land Iran. Der Iran greift deshalb Israel und andere Länder in der Region an. Der Iran greift auch Schiffe auf dem Meer an. Deshalb fahren jetzt wenig Schiffe, die mit Öl beladen sind.

Wörter-Buch

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

  • Krieg

    Von Krieg spricht man, wenn Staaten miteinander im Streit sind. Sie wollen mit Gewalt einen anderen Staat zu etwas zwingen. Manchmal sind es nicht Staaten, sondern große Gruppen von Menschen, die Krieg führen. Krieg zerstört vieles, zum Beispiel Häuser und Straßen. Und meistens sterben auch viele Menschen.

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

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