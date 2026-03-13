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Russland wieder bei großer Kultur-Schau in Venedig dabei

In der Stadt Venedig in Italien gibt es eine sehr berühmte Kunst-Ausstellung. Sie heißt Biennale. In diesem Jahr ist auch Russland eingeladen worden. Viele Menschen finden das falsch. Denn Russland führt Krieg gegen das Land Ukraine.

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Der Russische Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig. Ein beiges Haus mit eckigem Dach und kleinen Rund-Bögen.
Russland darf wieder bei der Kunstbiennale in Venedig mitmachen. In diesem Pavillon ist die russische Ausstellung. (IMAGO/Manfred Segerer)
Die Regierungen von Italien und der Ukraine sagen: Die Chefs von der Biennale haben falsch entschieden. Sie sollen Russland wieder ausladen. Seit 2022 der Krieg begonnen hat, durfte Russland nicht mehr mitmachen.
Die Biennale-Chefs sagen: Wir wollen, dass es in der Kunst keinen Krieg gibt. Wir wollen das Schöne zeigen. Das soll dazu beitragen, dass Menschen miteinander reden und dass es wieder Frieden gibt.
Die Biennale in Venedig beginnt in 2 Monaten. Es ist eine Ausstellung in vielen Gebäuden in der Stadt.

Wörter-Buch

  • Kunst-Ausstellung

    In einer Kunst-Ausstellung kann man sich zum Beispiel gemalte Bilder ansehen. Es gibt auch Ausstellungen mit Fotos, Skulpturen, Video-Filmen oder noch anderen Arten von Kunst. Manche Ausstellungen bleiben sehr lange Zeit geöffnet, die nennt man Dauer-Ausstellungen. Es gibt sie zum Beispiel im Museum. Andere Ausstellungen öffnen nur für ein paar Wochen.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

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