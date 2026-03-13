Russland wieder bei großer Kultur-Schau in Venedig dabei

Russland darf wieder bei der Kunstbiennale in Venedig mitmachen. In diesem Pavillon ist die russische Ausstellung. (IMAGO/Manfred Segerer)

Die Regierungen von Italien und der Ukraine sagen: Die Chefs von der Biennale haben falsch entschieden. Sie sollen Russland wieder ausladen. Seit 2022 der Krieg begonnen hat, durfte Russland nicht mehr mitmachen.

Die Biennale-Chefs sagen: Wir wollen, dass es in der Kunst keinen Krieg gibt. Wir wollen das Schöne zeigen. Das soll dazu beitragen, dass Menschen miteinander reden und dass es wieder Frieden gibt.

Die Biennale in Venedig beginnt in 2 Monaten. Es ist eine Ausstellung in vielen Gebäuden in der Stadt.