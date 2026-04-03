Gericht stoppt Bau von riesigem Ball-Saal für Weißes Haus

Ein Gericht hat den Bau von dem Ball-Saal für das Weiße Haus erst einmal gestoppt. (IMAGO / ZUMA Press Wire)

Trump hatte schon im letzten Sommer gesagt: Das Weiße Haus braucht einen Saal, der groß genug für Staats-Empfänge ist. Dazu sagt man auch Ball-Saal. Auf einem Ball tanzen viele Menschen.

Der neue Fest-Saal soll mehrere 100 Millionen Euro kosten. Dafür sammelt Trump Spenden. Der Ball-Saal wird also nicht aus Steuer-Geldern bezahlt. Einen alten Teil von dem Weißen Haus haben Bau-Arbeiter schon abgerissen. Dort entsteht der neue Saal.

Der Richter sagt aber jetzt: Das Weiße Haus gehört nicht dem Präsidenten. Trump darf nicht allein entscheiden, was dort gebaut wird. Für die Bau-Arbeiten muss er vorher das Parlament fragen. Erst wenn das Parlament zustimmt, kann weiter gebaut werden.

Trump sagt dazu: Im Weißen Haus ist seit vielen Jahren immer wieder mal gebaut worden. Dafür braucht man nicht die Zustimmung von dem Parlament. Die Regierung hat darum Berufung eingelegt. Das heißt: Sie geht gegen die Entscheidung von dem Richter vor.