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Gericht stoppt Bau von riesigem Ball-Saal für Weißes Haus

US-Präsident Trump will in der Hauptstadt Washington einen riesigen Saal für Feste bauen. Der Saal soll an das Weiße Haus angebaut werden. Das ist das wichtigste Gebäude von der Regierung. Doch ein Gericht hat den Bau erst einmal gestoppt.

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Auf dem Foto hält US-Präsident Trump ein Foto von dem geplanten Ball-Saal für das Weiße Haus hoch.
Ein Gericht hat den Bau von dem Ball-Saal für das Weiße Haus erst einmal gestoppt. (IMAGO / ZUMA Press Wire)
Trump hatte schon im letzten Sommer gesagt: Das Weiße Haus braucht einen Saal, der groß genug für Staats-Empfänge ist. Dazu sagt man auch Ball-Saal. Auf einem Ball tanzen viele Menschen.
Der neue Fest-Saal soll mehrere 100 Millionen Euro kosten. Dafür sammelt Trump Spenden. Der Ball-Saal wird also nicht aus Steuer-Geldern bezahlt. Einen alten Teil von dem Weißen Haus haben Bau-Arbeiter schon abgerissen. Dort entsteht der neue Saal.
Der Richter sagt aber jetzt: Das Weiße Haus gehört nicht dem Präsidenten. Trump darf nicht allein entscheiden, was dort gebaut wird. Für die Bau-Arbeiten muss er vorher das Parlament fragen. Erst wenn das Parlament zustimmt, kann weiter gebaut werden.
Trump sagt dazu: Im Weißen Haus ist seit vielen Jahren immer wieder mal gebaut worden. Dafür braucht man nicht die Zustimmung von dem Parlament. Die Regierung hat darum Berufung eingelegt. Das heißt: Sie geht gegen die Entscheidung von dem Richter vor.
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  • US-Präsident

    Der Präsident in den USA hat viel Macht. Er ist Staats-Oberhaupt und Regierungs-Chef der größten Wirtschafts-Macht. Und er ist Oberbefehls-Haber einer der stärksten Armeen der Welt. Der Präsident wird alle vier Jahre gewählt.

  • Weißes Haus

    Das Weiße Haus steht in der Stadt Washington. Das ist die Haupt-Stadt von dem Land USA. Im Weißen Haus wohnen die Präsidenten von den USA. Von dort aus regieren sie das Land.

  • Washington

    Washington ist die Haupt-Stadt von dem Land USA.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

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