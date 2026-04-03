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Zum 1. Mal seit 50 Jahren sind Menschen auf dem Weg zum Mond

In dem Land USA ist eine Rakete mit 4 Astronauten gestartet. Sie wollen um den Mond herum fliegen. Eine Landung ist dieses Mal noch nicht geplant. Aber es ist das 1. Mal seit mehr als 50 Jahren, dass wieder Menschen auf dem Weg zum Mond sind.

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Das Foto zeigt den Start der Artemis-2-Mission in Richtung Mond.
Die Artemis-2-Mission zum Mond ist gestartet. (dpa / AP / Chris O'Meara)
Die Mond-Mission ist von der US-Raumfahrt-Behörde NASA. Die Mission heißt "Artemis 2". Die Rakete hat das kleine Raum-Schiff mit den 4 Astronauten in den Welt-Raum gebraucht. Die Astronauten wollen 10 Tage lang dort bleiben. Sie wollen auch zur Rück-Seite von dem Mond fliegen. Dann wären sie weiter weg von der Erde als alle Astronauten vor ihnen.
An Bord von dem Raum-Schiff sind 3 Männer und eine Frau aus den Ländern USA und Kanada. Sie machen auf dem Flug viele Fotos und Experimente. Der Astronaut Jeremy Hansen aus Kanada hat gesagt: Wir fliegen für die ganze Menschheit.
Die NASA sagt: Wir wollen versuchen, im Jahr 2028 auch auf dem Mond zu landen. Irgendwann soll es dort auch eine feste Mond-Station geben, wo immer Astronauten sind.
Das 1. Mal war ein Mensch im Jahr 1969 auf dem Mond. Das war der Astronaut Neil Armstrong aus den USA. Das letzte Mal war ein Astronaut 1972 auf dem Mond.
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