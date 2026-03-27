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EU-Parlament stimmt für Abschiebe-Zentren außerhalb von EU

Künftig soll es möglich sein, abgelehnte Asyl-Bewerber in Länder außerhalb von der EU abzuschieben. Darauf haben sich die Abgeordneten im Europäischen Parlament geeinigt. Dafür soll es sogenannte Abschiebe-Zentren geben.

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Ein Mitglied vom EU-Parlament streckt bei einer Abstimmung seinen Daumen in die Höhe.
Die Mehrheit der Abgeordneten hat für die Abschiebe-Zentren gestimmt. (AFP / Kenzo Tribouillard)
Die Idee gib es schon länger. Denn für EU-Staaten ist es oft sehr schwierig, Menschen in ihre Heimat-Länder zurückzuschicken. Diese Menschen sollen künftig in Zentren außerhalb von der Europäischen Union  gebracht werden – auch wenn das nicht ihre Heimat-Länder sind.
Außerdem soll es härtere Strafen für abgelehnte Asyl-Bewerber geben, die die EU nicht verlassen. Auch Haft-Strafen sind möglich.
Für diese Lösung haben im Europäischen Parlament die konservativen Parteien und die rechten Parteien gestimmt. Sie hatten zusammen die Mehrheit der Stimmen. Eher linke Parteien werfen den Konservativen jetzt vor, auch mit rechts-extremen Abgeordneten zusammenzuarbeiten.
Die neuen Regeln treten erst in Kraft, wenn die EU-Länder offiziell zustimmen. Die Länder haben sich aber bereits auf die neuen Abschiebe-Zentren geeinigt.
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Wörter-Buch

  • Asyl

    Länder können Menschen Asyl geben. Dass heißt: die Menschen dürfen in diesem Land leben. Sie bekommen dort Schutz. Flüchtlinge suchen oft Asyl, weil sie in ihrem Land verfolgt werden, oder weil dort Krieg ist. Wenn Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen, müssen sie oft lange auf eine Entscheidung warten. In dieser Zeit nennt man die Flüchtlinge Asyl-Bewerber.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

  • rechts-extrem

    Rechts-Extreme wollen, dass nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben. Sie denken zum Beispiel, dass Deutsche besser sind als Ausländer. Oder sie denken, Christen sind besser als Juden oder Muslime. Manche Rechts-Extreme sind gewalttätig. Sie greifen zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Behinderung an. In Deutschland gibt es mehrere rechts-extreme Parteien.

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