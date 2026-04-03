Mohamed Abdilaahi hat einen neuen deutschen Rekord geschafft. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / BEAUTIFUL SPORTS / Axel Kohring)

Mohamed Abdilaahi ist 27 Jahre alt. Er hat bei einem Wettkampf in Kalifornien in dem Land USA mitgemacht. Er hat für die 10.000 Meter etwas weniger als 27 Minuten gebraucht. Mit dieser Zeit hat er auch den Wettkampf gewonnen.

Bisher war der deutsche Rekord über 10.000 Meter von dem Sportler Dieter Baumann. Dieter Baumann hat damals mehr als 27 Minuten gebraucht. Das heißt ganz genau genommen: Mohamed Abdilaahi war jetzt fast 25 Sekunden schneller.

Mohamed Abdilaahi sagt: Ich bin echt glücklich. Auch Dieter Baumann sagt: Das ist toll, was Abdilaahi geschafft hat.