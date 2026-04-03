Nachrichten in
Einfacher Sprache


Mohamed Abdilaahi läuft neuen deutschen Rekord über 10.000 Meter

Der deutsche Sportler Mohamed Abdilaahi hat einen neuen Rekord geschafft. Er ist über die Strecke von 10.000 Metern eine neue deutsche Best-Zeit gelaufen. Der alte Rekord war noch aus dem Jahr 1997.

Audio herunterladen
Das Foto zeigt Mohamed Abdilaahi. Er hat ein Trikot an und hält beide Daumen hoch.
Mohamed Abdilaahi hat einen neuen deutschen Rekord geschafft. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / BEAUTIFUL SPORTS / Axel Kohring)
Mohamed Abdilaahi ist 27 Jahre alt. Er hat bei einem Wettkampf in Kalifornien in dem Land USA mitgemacht. Er hat für die 10.000 Meter etwas weniger als 27 Minuten gebraucht. Mit dieser Zeit hat er auch den Wettkampf gewonnen.
Bisher war der deutsche Rekord über 10.000 Meter von dem Sportler Dieter Baumann. Dieter Baumann hat damals mehr als 27 Minuten gebraucht. Das heißt ganz genau genommen: Mohamed Abdilaahi war jetzt fast 25 Sekunden schneller.
Mohamed Abdilaahi sagt: Ich bin echt glücklich. Auch Dieter Baumann sagt: Das ist toll, was Abdilaahi geschafft hat.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Leicht-Athletik

    In dem Wort Leicht-Athletik steckt das Wort "Athlet". Das ist ein anderes Wort für Sportler. In der Leicht-Athletik gibt es viele Sport-Arten. Dazu gehören zum Beispiel Wett-Rennen. Das kürzeste Rennen geht über 100 Meter. Es gibt auch Weit-Sprung und Hoch-Sprung. Und es gibt Werfen. Die Sportler werfen einen Speer oder einen Diskus. Das ist eine flache Scheibe. Wenn sich Sportler aus vielen Ländern zum Wett-Kampf treffen, ist das eine Meisterschaft.

zum Wörter-Buch