Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Staaten-Bund auf der Arabischen Halb-Insel. Emirat bedeutet: Eine Region, in der ein Emir herrscht. Ein Emir ist so etwas wie ein Fürst in arabischen Ländern. Sieben Emirate haben sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengeschlossen. Sie heißen Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain. Die meisten Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Muslime. Das Land ist reich, weil es dort sehr viel Öl gibt.