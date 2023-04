Warn-Streik in ganz Deutschland

In Deutschland hat es am Montag den 27. März einen großen Warn-Streik gegeben. Im ganzen Land sind keine Züge von der Deutschen Bahn gefajrem. Auch S-Bahnen und viele Busse sind nicht gefahren. An den meisten Flughäfen sind keine Flugzeuge gestartet und gelandet.

31.03.2023