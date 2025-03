Der Film "Anora" gewinnt 5 Oscars

Die Macher von dem Film "Anora" bei der Oscar-Verleihung. (AFP / PATRICK T. FALLON)

In "Anora" geht es um eine Sex-Arbeiterin. Sex-Arbeiterin bedeutet: Für Geld mit jemandem Sex machen. Die Sex-Arbeiterin in dem Film lebt in der Stadt New York. Sie verliebt sich in einen Russen mit sehr viel Geld.

Die Schauspielerin Mikey Madison spielt die Sex-Arbeiterin. Sie hat den Oscar für die beste Schauspielerin gewonnen. Auch der Regisseur von "Anora" hat einen Oscar gewonnen. Er heißt Sean Baker. Insgesamt hat "Anora" 5 Oscars bekommen.

Adrien Brody hat den Oscar für den besten Schauspieler gewonnen. Er spielt die Haupt-Rolle in dem Film "The Brutalist". In dem Film geht es um einen jüdischen Architekten. Er wandert nach dem 2. Welt-Krieg in die USA aus.

Gerd Nefzer aus Deutschland hat auch einen Oscar gewonnen. Er hat für den Film "Dune" die Spezial-Effekte gemacht. Für Gerd Nefzer ist es schon der 3. Oscar in seinem Leben.

Die Oscars werden jedes Jahr in der Stadt Los Angeles in dem Land USA verliehen.