Die Woche vom 17.01.2026 bis 23.01.2026

Die Themen diese Woche: US-Präsident Trump: Lösung im Streit um Grönland ist möglich, US-Präsident Trump hat einen „Friedens-Rat" gegründet, Schweres Zug-Unglück in dem Land Spanien, Berühmte Zwillinge Bill und Tom Kaulitz moderieren „Wetten, dass…?"-Sendung und Deutsche Renn-Rodler bei Europa-Meisterschaften erfolgreich.