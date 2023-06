Die Woche vom 17.06.-23.06.2023

Tarifverhandlungen gescheitert, Wichtiger Besuch aus China, Special Olympics in Berlin

Die Themen diese Woche: Tarifverhandlungen gescheitert, Wichtiger Besuch aus China, Mehr Menschen in Deutschland, Konferenz für die Ukraine, Tauch-Boot vermisst, Special Olympics in Berlin. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

