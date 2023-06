Die Woche vom 03.06. bis 09.06.2023

Stau-Damm in der Ukraine zerstört, EU einigt sich über Verteilung von Flüchtlingen, RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal im Fuß-Ball

Die Themen diese Woche: Stau-Damm in der Ukraine zerstört, EU einigt sich über Verteilung von Flüchtlingen, Viele Menschen demonstrieren in Polen, Schwere Wald-Brände in Brandenburg, RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal im Fuß-Ball. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

