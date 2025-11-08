Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache

Die Woche vom 08.11.2025 bis 14.11.2025
Plan für neues Wehr-Dienst-Gesetz steht fest, Welt-Klima-Konferenz in dem Land Brasilien, Korruptions-Fall in dem Land Ukraine

Die Themen diese Woche: Plan für neues Wehr-Dienst-Gesetz steht fest, Welt-Klima-Konferenz in dem Land Brasilien, Korruptions-Fall in dem Land Ukraine, Vogel-Grippe in fast allen Bundes-Ländern, Fußball-National-Mannschaft spielt um WM-Teilnahme. : nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de

Nachrichtenredaktion
Rekruten bei der Schießausbildung im Rahmen eines Medientages zur Basisausbildung bei der Bundeswehr im Aufklärungsbataillon 7. - Politiker von Union und SPD haben sich für den neuen Wehrdienst auf eine flächendeckende Musterung geeinigt.
Für Männer verpflichtend, für Frauen freiwillig - nach wochenlangem Tauziehen haben Union und SPD beim neuen Wehrdienst eine Einigung erziehlt (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)