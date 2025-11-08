Die Woche vom 08.11.2025 bis 14.11.2025

Die Themen diese Woche: Plan für neues Wehr-Dienst-Gesetz steht fest, Welt-Klima-Konferenz in dem Land Brasilien, Korruptions-Fall in dem Land Ukraine, Vogel-Grippe in fast allen Bundes-Ländern, Fußball-National-Mannschaft spielt um WM-Teilnahme. : nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de