Die Woche vom 26.04.2025 bis 02.05.2025

Deutschland bekommt bald eine neue Bundes-Regierung, Liberale Partei gewinnt die Parlaments-Wahl in Kanada, Rohstoff-Vertrag zwischen Ukraine und USA

Die Themen diese Woche: Deutschland bekommt bald eine neue Bundes-Regierung, Liberale Partei gewinnt die Parlaments-Wahl in Kanada, Rohstoff-Vertrag zwischen Ukraine und USA, In Spanien und Portugal ist für mehrere Stunden der Strom ausgefallen, Theater-Stück „Faust“ in Leichter Sprache aufgeführt und Fußballerinnen von Bayern München sind deutsche Meister. nachrichtenleicht - der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Mehr Nachrichten auf nachrichtenleicht.de