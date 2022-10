Atom-Kraft-Werke sollen länger laufen

Ein Atomkraftwerk. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Die Atom-Kraft-Werke machen Abfall. Der Abfall ist radioaktiv. Menschen können von radioaktiven Strahlen sehr krank werden. Der Abfall muss deshalb tief unter die Erde gebracht werden.

In Deutschland gibt es noch drei Atom-Kraft-Werke. Atom-Kraft-Werke machen Strom. Den Strom können die Menschen in diesem Winter gut gebrauchen. Eigentlich sollten die Atom-Kraft-Werke am Ende von diesem Jahr abgeschaltet werden. Die Partei "Die Grünen" hat auf ihrem Parteitag gesagt: Ok, zwei Atom-Kraft-Werke sollen noch ein bisschen länger laufen. Das dritte Atom-Kraft-Werk soll aber abgeschaltet werden.

Der Bundeskanzler hat jetzt gesagt: alle drei sollen noch ein bisschen länger laufen. Sie sollen bis zum 15. April laufen. Der Bundeskanzler ist der Chef von der Regierung. Weil er das sagt, ist jetzt wohl auch die Partei "Die Grünen" einverstanden.